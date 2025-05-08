В ЗСУ прокоментували ідею створення демілітаризованої зони між Україною і РФ

Попередньо, ідея про створення демілітаризованої зони не має чітких перспектив.

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Тимочко оцінив, наскільки реально створити демілітаризовану зону / Колаж: Главред, фото: 24 ОМБр, скрін з відео

Що сказав Тимочко:

Немає жодного плану щодо створення демілітаризованої зони

Заяви про демілітаризовану зону наразі не мають перспектив реалізації

Ідея створення демілітаризованої зони між Україною та країною-агресоркою Росією наразі схожа на чергову політичну заяву без чітких перспектив реалізації. Про це в етері Еспресо заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

Він зазначив, що Україні не підходять ні корейський, ні в'єтнамський сценарії, адже у цих країнах тривали громадянські війни, тобто створення демілітаризованої зони було внутрішньополітичним рішенням.

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"У нашому випадку маємо чітко визначеного агресора, який напав на Україну. Отже, такий сценарій апріорі не може бути застосований до нашої ситуації", - пояснив військовослужбовець.

Крім того він наголосив, що наразі немає жодного плану, який би передбачав у якому напрямку, де та як буде формуватися демілітаризована зона. Тому це нагадує чергову пропозицію без перспективи її реалізації.

"До цієї "зони" потенційно можуть потрапити і Покровськ, і багато інших наших міст. І виникає питання: хто гарантуватиме цей процес? Отже, скоріше за все, ідеться не про реальний план, а про чергову політичну заяву. Тим більше, що реалізувати щось подібне на лінії фронту довжиною півтори тисячі кілометрів надзвичайно складно. До того ж, постане питання щодо Курської та Білгородської областей", - додав Тимочко.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Створення демілітаризованої зони в Україні - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що президент США Дональд Трамп нібито хоче вийти з цієї війни як миротворець, не як переможець. Він хоче заморозити війну за нинішнім кордоном, влаштувати демілітаризовану зону і туди ввести європейські війська.

Раніше у ЗМІ також повідомляли, що один із нових мирних планів передбачає створення демілітаризованої зони на лінії зіткнення. При цьому, які треті країни або міжнародні організації забезпечуватимуть її безпеку, не уточнюється.

Напередодні спецпредставник Трампа в Україні Кіт Келлог заявив, що Україна може бути розділена "майже як Берлін після Другої світової війни" в рамках мирної угоди, яка передбачає утворення демілітаризованої зони.

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Хто такий Іван Тимочко Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

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