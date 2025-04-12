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У Трампа придумали, як розділити Україну - з'явилася карта

Сергій Кущ
12 квітня 2025, 00:32
575
Можливо, це стане частиною мирної угоди.
У США придумали як розділити Україну
У США придумали як розділити Україну / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Ви дізнаєтеся:

  • Яким чином Кіт Келлог пропонує розділити Україну
  • Як можливо буде виглядати Україна, після мирної угоди

Україна може бути розділена "майже як Берлін після Другої світової війни" в рамках мирної угоди, заявив спецпредставник Трампа в Україні Кіт Келлог.

Генерал припустив, що британські та французькі війська могли б прийняти зони контролю на заході країни як частину "сили заспокоєння", а російська армія буде на окупованому сході, пише The Times.

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Водночас, між ними розташовуватимуться українські сили і демілітаризована зона.

Мы можем разделить Украину, как послевоенный Берлин, — Келлог
Ми можемо розділити Україну, як післявоєнний Берлін, - Келлог / Фото: TheTimes

Келлог заявив, що англо-французькі сили на захід від річки Дніпро, що розділяє Україну, "зовсім не будуть провокаційними" для Москви. За його словами, Україна досить велика країна, щоб розмістити кілька армій, які прагнуть забезпечити припинення вогню.

Віткофф, Келлог, спецпредставник Трампа Інфографіка Главред
Віткофф, Келлог, спецпредставник Трампа Інфографіка Главред / Інфографіка: Главред

Завершення війни в Україні - новини за темою

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що американська влада докладає зусиль, щоб зупинити війну Росії проти України, і, за його словами, вже є певні позитивні зрушення в цьому напрямку. Він висловив сподівання, що найближчим часом вдасться зупинити бойові дії. Крім того, Трамп укотре наголосив, що масштабного військового конфлікту в Україні могло б не бути, якби він залишався президентом США.

Як писав Главред, представники Білого дому визнали, що президент США Дональд Трамп не забезпечить припинення вогню між Україною і країною-агресором Росією до Великодня (20 квітня).

Нещодавно генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Росія має показати США готовність завершити війну в Україні. Однак поки що Кремль тільки затягує мирний процес. За його словами, "США дійсно стараються", але "м'яч явно на боці росіян".

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Хто такий Кіт Келлог?

Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці.

У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна).

Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія.

3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії.

У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями і фактичне заморожування війни.

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війна в Україні Кіт Келлог
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