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У Рубіжному буряти по-варварськи виловили з озера декоративних коропів та з'їли

22 травня 2022, 00:01

Рибу розводив один з місцевих підприємців і та жила в одному зі ставків. Однак, окупанти вирішили, що її можна з'їсти.

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Російські військові з'їли декоративну рибу / Фото: Unsplash

У Луганській області, в місті Рубіжне, поблизу Сєвєродонецька, солдати російської армії з Бурятії виловили декоративних коропів з озера і з'їли, розповів сьогодні глава Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі Україна 24.

Він зазначив, що рибу розводив один з місцевих підприємців і та жила в одному зі ставків. Однак, окупанти вирішили, що її можна з'їсти.

"Весь світ вже знає, що ця "доблесна" армія приїхала вбивати заради унітазів та пральних машин", - підкреслив Гайдай.

Він же зазначив, що і в цьому випадку, російські солдати діяли, як варвари.

Чиновник додав, що зараз у російських солдатів немає жодної військової доктрини.

Армія України розбиває військову техніку військ РФ

Сили оборони України в районі села Білогорівка Луганської області на річці Сіверський Донець завдали нищівного удару по російських військах. Ворог намагався будувати понтонну переправу, щоб потрапити на інший берег з перспективою оточення військ ЗСУ на Донбасі. Однак за кілька днів ворожі війська зазнали серйозних втрат. Було знищено понад 70 одиниць військової техніки.

Журналіст Юрій Бутусов розповів про подвигу, який здійснили бійці ЗСУ 6-ї роти 92-ї бригади в Харківській області. Військові 24 лютого, в день військового вторгнення РФ, вступили в бій з російськими військами в Старому Салтові. Українські бійці потрапили в оточення, але перемогли.

Наступного дня, 25 лютого, вони відбили спробу ворога наступати на Харків. Примітно, що в окупантів було набагато більше особового складу і техніки, ніж в українських військових.

У Миколаївській області українські військові збили російський військовий літак. Залишилися від нього тільки уламки. Літак оцінили в 50 мільйонів доларів США.

Читайте також:

війна в Україні новини Луганська військова агресія РФ Сергій Гайдай
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