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"В СРСР їх би розстріляли за таку війну": Арестович розповів про ганьбу армії Путіна під Харковом

28 квітня 2022, 06:25

Вороги не виконують мети своєї "операції", які стоять перед ними.

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Арестович розповів про ганьбу армії Путіна під Харковом / скріншот

Російські війська досі намагаються захопити українські міста, проте особливих успіхів не мають. Замість 200 кілометрів вони просунулися лише на 15 в Ізюмському напрямку.

Радник голови офісу Президента Олексій Арестович в ефірі ютуб-каналу "Фейгін LIVE" зазначив, що за радянських часів їх би розстріляли за таке ведення війни.

Арестович нагадав, що окупанти за 20 днів просунулися всього на 15 – 17 кілометрів - російські війська трохи просунулися від Ізюма до Краматорська і Слов'янська і зайняли 20 квадратних кілометрів. Однак через це не слід панікувати, адже таке просування не свідчить про успіх загарбників.

Радник глави ОП нагадав радянські норми ведення бойових дій. Армійська операція має тривалість приблизно 20 діб, коли її проводить армія чисельністю 50 – 80 тисяч. Темпи просування за цей час повинні становити 200 – 250 кілометрів.

читайте такожДружина закликала ґвалтувати українок: під Ізюмом взяли в полон рашиста з Криму"Тобто за 20 діб вони повинні були пройти 250 кілометрів у глибину, якщо це успішна операція. Ну, візьмемо її за одиницю аналізу", – додав Арестович.

Він зазначив, що окупанти проводять таку військову операцію на Ізюмському напрямку з 4 квітня.

"За цей час вони просунулися на 12 – 17 км.У Радянському Союзі їх би розстріляли за таку війну. Це абсолютно неуспішна операція", - підкреслив радник глави ОП.

Низькі темпи просування окупантів показують їх провал, зазначив радник глави ОП. Адже вороги не виконують мети своєї "операції", які стоять перед ними, – ні військової, ні політичної.

Раніше повідомлялося, що окупаційна армія Росії стала обстрілювати місто Харків новими видами бомб, які спускаються на парашутах. Жителям міста ні в якому разі і, ні за яких обставин не можна наближатися до таких парашутів.

Також повідомлялося, що у напрямку Харкова помітили велику колону окупаційних військ. Колона протяжністю понад 12 кілометрів пройшла на південь через село Великий Бурлук в Харківській області у напрямку до обласного центру. Пересування військ зафіксовано на супутникових знімках. На них можна помітити броньовані машини, вантажівки з артилерією і додатковим обладнанням.

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війна в Україні Ізюм Олексій Арестович
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