У Луганській області орки знищили спортбазу та 10 будинків мирних жителів

У Луганській області орки знищили спортивну базу / t.me/luhanskaVTSA

В Луганській області орки знищили базу олімпійської підготовки і 10 будинків мирних жителів. У Рубіжному і Лисичанську з-під завалів дістали чотирьох постраждалих, повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, в результаті сьогоднішніх обстрілів найбільше постраждало Кремінне. У селищі вночі загорілася спортивна база" Олімп", на якій тренувалася олімпійська збірна України. Полум'я охопило близько 2,4 тисячі квадратних метрів і ледь не перекинулося на хвойний лісовий масив. Комплекс був практично знищений.

Сьогодні окупанти також обстрілювали Рубіжне та Лисичанськ. У результаті удару зруйновано кілька будинків. З-під завалів рятувальники дістали чотирьох осіб. Один з них госпіталізований.

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У Лисичанську зруйновано будівлю обласного управління патрульної поліції. Шість інспекторів отримали контузії. Їх відправили до лікарні.

Окупанти обстріляли ракетами Київ, Львів та Дніпропетровську область

Нагадаємо, вранці в понеділок, 18 квітня, російські загарбники обстріляли ракетами Київ, Львів та Дніпропетровщину.

У Києві місцеві жителі повідомляли про звуки вибухів і дим. На Дніпропетровщині постраждали дві людини в Синельниківському районі-там ракета влучила в інфраструктурний об'єкт. Був також "приліт" в Павлоградському районі: людей не зачепило, але була зруйнована залізнична інфраструктура.

До Львова прилетіло чотири ракети. Три з них потрапили у військовий об'єкт – склади, які не використовувалися. Четверта потрапила в цивільний об'єкт-шиномонтаж.

В результаті ракетного обстрілу окупантами у Львові станом на цей час загинули семеро людей, 11 постраждали, серед них – дитина. Троє поранених перебувають у важкому стані.

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