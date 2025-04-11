У Держдепі США назвали головну тему переговорів із Росією

Головні тези:
- Припинення бойових дій - єдина тема переговорів
- За кілька тижнів стане зрозуміло, чи налаштована Росія серйозно
Єдине питання, яке може зараз обговорюватися на переговорах із Росією - це припинення вогню. Інші теми не будуть розглядатися, поки не припиняться бойові дії. Про це заявила прессекретар Державного департаменту США Теммі Брюс.
За її словами, Вашингтон не бачить сенсу в переговорах, поки не буде досягнуто головного - припинення бойових дій.
"Це м'ясорубка. І нічого іншого не може бути обговорено для досягнення результату, доки не припиняться стрілянина і вбивства", - заявила Брюс під час пресконференції.
Брюс додала, що США будуть уважно стежити за поведінкою Росії.
"На пресконференції в НАТО міністр Рубіо чітко дав зрозуміти, що за кілька тижнів ми дізнаємося, чи налаштована Росія серйозно", - нагадала представниця Держдепу.
Мирні переговори - останні новини
Як писав Главред, президент Володимир Зеленський припустив, що новий раунд переговорів із представниками США щодо можливого припинення вогню може відбутися вже наступного тижня.
Політичний експерт Вадим Денисенко вважає, що російський диктатор Володимир Путін зараз лише імітує переговорний процес. Насправді він хоче продовжувати воювати і планує провести літню військову кампанію. А вже за результатами цієї військової кампанії він може повернутися до переговорів.
НАТО не братиме участі в переговорах про припинення війни між Україною та Росією, тому Альянс не має власних "червоних ліній" у цьому питанні. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.
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