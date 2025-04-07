Вже відомо про дві дати: коли Путін може погодитись на мир в Україні

Перемир'я між Україною та Росією може початись 9 травня, адже це буде відповідати сценарію російського диктатора Путіна, зазначив Романенко.

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Коли Путін може погодитись на перемир’я / Колаж Главред, фото: 22 ОМБр, kremlin.ru

Про що сказав Романенко:

Росія може оголосити про тимчасове перемир'я 9 травня

Це потрібно для того, щоб провести парад у Москві за участю лідера КНР

Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін може оголосити тимчасове перемир’я до 9 травня задля реалізації власного пропагандистського сценарію. Про це у коментарі ТСН.ua сказав військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та ексзаступник начальника Генштабу (2006-2010 рр.) Ігор Романенко.

Він зазначив, що Путін намагається впливати на Трампа у питанні перемир’я, використовуючи це на свою користь.

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"Це якась абсурдна вистава з боку Трампа і він у ній явно актор другого плану, бо Путін зовсім не хоче миру", - сказав він.

За його словами, наразі очевидно, що перший термін, запропонований американською стороною для припинення бойових дій — до Великодня (20 квітня), найімовірніше, вже не буде дотриманий. Залишається ще одна можлива дата — 9 травня. Саме на цьому дні наполягає Путін, аби провести парад у Москві, на який уже запросив лідера Китаю.

"Тобто усе відбувається саме за сценарієм Путіна, і припинення ведення бойових дій станеться, коли це буде зручно або необхідно диктатору", — пояснює Ігор Романенко.

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Припинення вогню на фронті - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Росія має продемонструвати США справжню готовність завершити війну в Україні, але наразі Кремль лише затягує мирні переговори.

Водночас, як повідомляє Bloomberg, Сполучені Штати намагаються досягти домовленості щодо припинення вогню до 20 квітня — цього року на цю дату припадає Великдень і за західним, і за православним календарем. У Вашингтоні все ще сподіваються, що вдасться досягти широкого перемир’я вже у найближчі тижні, попри те, що Росія продовжує інтенсивні обстріли українських міст і не демонструє готовності до поступок.

До того ж, як повідомив президент України Володимир Зеленський, 6 квітня РФ порушила режим припинення вогню на морі, здійснивши ракетний удар по території України з Чорного моря.

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Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

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