Україна використовує ІПСО проти РФ: Буданов прямо сказав, як працюють такі атаки

Керівник ГУР зазначив, що українців неможливо навчити правильно реагувати на ІПСО.

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Україна використовує ІПСО проти РФ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/CinCAFU, УНІАН

Головне із заяви Буданова:

Україна також проводить ІПСО проти РФ

Українців неможливо навчити протистояти ІПСО

За основу ІПСО береться реальний факт

РФ використовує проти України інформаційно-психологічні атаки. Але цей дієвий інструмент використовує і Україна. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю YouTube-каналу "Анна Максимчук".

Він зазначив, що під час такої атаки за основу береться реальний факт, який починає постійно масштабуватись.

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"Ніхто не може сказати, що це неправда, тому що кадри реальні, люди реальні, кожен може впізнати цю людину, все реально, тільки масштаби цього набагато збільшуються. Так і росіяни тут працюють, те саме", - сказав Буданов.

Росіяни активно проводять ІПСО під час мобілізації в Україні.

"І ми ж те саме робили у Росії, особливо спочатку. Згадайте, в них була мобілізація у 2022 році. Там теж йшло все, як то кажуть, не зовсім гладко", - додав він.

Водночас він вважає, що суспільство не вдасться навчити правильно споживати інформацію та не піддаватись ІПСО. Українців закликають вірити лише офіційним джерелам, але не завжди вони до цього прислухаються.

"Ви відкриваєте браузер свій. Заходите, бачите десятки тисяч новинних ресурсів, які все одно будуть впливати", - підкреслив Буданов.

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Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

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