'Буде палати і ваша Москва': Зеленський зробив жорстке попередження Росії

Обстріл Москви є логічною відповіддю на удари по Україні, зокрема по Києво-Печерській лаврі.

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Зеленський прокоментував обстріл Москви/ Колаж: Главред, фото: скриншот, exilenova+

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Повторний удар по Московському НПЗ був відповіддю на удар по Лаврі

Україна продовжить завдавати ударів, якщо РФ не припинить війну

Президент підкреслив, що Україна не прагнула війни та не хоче її продовження

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що Україна продовжить завдавати ударів у відповідь по Росії. Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами.

"Що стосується нашої відповіді, абсолютно справедливої, по Москві. Ви бачите, зважаючи на три кільця протиповітряної оборони, яка є в Москві, ми говорили, що ми будемо їх діставати. Якщо Путін не хоче закінчувати цю війну, хоче продовжувати, ми тихенько сидіти не будемо, будемо відповідати. Відповідь повинна бути сильною і справедливою", - йдеться в повідомленні. відео дня

Зеленський нагадав, що раніше після російського удару по Києво-Печерській лаврі попереджав про неминучість відповіді з боку України. Він наголосив, що реакція на такі дії має бути "сильною і справедливою".

Глава держави також вкотре підкреслив, що Україна ніколи не хотіла війни й прагне її завершити. Проте "якщо буде палати Україна, буде палати й ваша Москва", - сказав він.

Наслідки ударів по НПЗ для Росії

Максим Гардус, фахівець з питань комунікації, партнерства та інтеграції в ЄС у Razom We Stand говорив, що у разі посилення ударів по нафтопереробній та експортній інфраструктурі, Росія втратить можливість вивозити нафту за кордон і змушена буде переорієнтовувати її переробку всередині країни.

За його словами, у випадку неможливості збуту нафти росіянам також доведеться консервувати свердловини, а це складний і ризикований процес.

"Крім того, НПЗ виробляють нафтопродукти, а це продукція з більшою доданою вартістю. На тонні бензину Росія заробляє більше, ніж на тонні сирої нафти. Тому удари по НПЗ — це також вагомий спосіб зменшити доходи федерального бюджету РФ", - наголосив він.

НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

Українська атака на Москву - останнні новини

Як писав Главред, у ніч на 18 червня українські далекобійні санкції знову дійшли до Московського регіону. Зокрема, вдруге за тиждень уражено Московський нафтопереробний завод. Про це написав президент України Володимир Зеленський.

Він додав, що також були уражені цілі в Ростовському регіоні та на тимчасово окупованих територіях України.

В Генеральному штабі ЗСУ також розповіли, що підрозділи Сил оборони у Московській області РФ повторно уразили Московський нафтопереробний завод. Зазначається, що потужність підприємства з переробки становить понад 12 млн тонн нафти на рік. НПЗ задіяний у забезпеченні російської армії.

Нагадаємо, у ніч на 18 червня ударні безпілотники атакували Москву, а також нафтобазу в Гуково Ростовської області Росії. Крім того, поблизу Шебекіно в Бєлгородській області спалахнула пожежа — ймовірно, на складі з легкозаймистими або горючими матеріалами.

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Про персону: Максим Гардус Максим Гардус - український аналітик та експерт з енергетичної політики та санкцій. Спеціалізується на питаннях нафтового ринку, міжнародних енергетичних відносин і впливу санкцій на російську економіку. Працює експертом аналітичного центру Razom We Stand, який просуває ідею глобальної відмови від російських енергоносіїв і зміцнення енергетичної стійкості демократичних країн. Має значний досвід у сфері стратегічних комунікацій та медіа, регулярно коментує енергетичні теми для українських та міжнародних ЗМІ. Відомий як фахівець, здатний доступно пояснювати складні енергетичні та економічні процеси, роблячи акцент на питаннях енергетичної безпеки.

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