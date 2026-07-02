Питання ППО критичне: Зеленський емоційно відреагував на російський удар

Зеленський додав, що зараз у Києві триває ліквідація наслідків атаки.

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Реакція Зеленського на удар по Києву / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Головне із заяви Зеленського:

Питання ППО є критично важливим для України

Потрібно прискорити постачання Patriot

Основний удар РФ був спрямований саме на Київ

На фоні масованого удару країни-агресора Росії по Києву, Володимир Зеленський наголосив, що постачання ППО для України - це абсолютно першочергове і критичне питання. Про це президент України написав у Telegram.

"Важливо, щоб були внески у програму PURL: це те, що прямо працює на порятунок людей. Кожна наша двостороння домовленість з партнерами про ППО справді допомагає. Вдячний усім лідерам, які допомагають", - йдеться у повідомлені. відео дня

Він додав, що особливо важливо, щоб реалізовувалися домовленості про виробництво антибалістики.

"Дуже розраховуємо і на рішення Сполучених Штатів щодо ліцензій на "петріоти" та іншої спільної роботи: це те, що може зупинити війну та подібні удари. Дякую всім, хто з Україною, з нашими людьми, з нашим захистом життя", - підкреслив глава держави.

Програма PURL / Інфографіка: Главред

Реакція на масований удар

Зеленський також згадав, що зараз у Києві триває ліквідація наслідків російської атаки: рятувальники розбирають завали, шукають людей, надають допомогу.

"У місті зафіксовані пошкодження на понад 20 локаціях, і переважно це звичайні житлові будинки. Також руйнувань зазнали станція швидкої допомоги, науковий інститут, готель, підприємства. Станом на зараз відомо, що 13 людей, на жаль, загинули від цього російського удару. Мої співчуття рідним і близьким. Ще більше 90 людей були поранені. Кожному, хто цього потребує, надається вся необхідна допомога", - зауважив він.

Президент згадав, що цієї ночі росіяни також атакували Сумщину, Дніпровщину, Запоріжжя та Черкаси. Відомо про п’ятьох постраждалих на Харківщині, серед них дитина.

"Загалом цієї ночі Росія випустила по Україні більше 70 ракет різних типів, майже половина з яких балістичні, і майже 500 ударних дронів, в тому числі реактивні "Шахеди". Основний удар був спрямований саме на Київ. Значну кількість засобів нападу вдалося збити нашим захисникам неба, але не всі", - підсумував глава держави.

Авіаційний експерт Богдан Долінце заявив, що сьогоднішній російський удар був одним з найскладніших з огляду роботи ППО та відбиття повітряних цілей.

За його словами, удар був не просто комбінованим - велика кількість різних цілей зійшлася в одному часовому проміжку.

Також одночасно застосовувалися балістичні ракети, реактивні баражуючі боєприпаси типу "Бандероль" та гіперзвукові "Циркони".

"Ворог намагається збільшувати щільність атаки - запускати більшу кількість систем у менший проміжок часу. Якщо раніше ми говорили про атаки до тисячі безпілотників, які тривали від 10 до 14 годин, то зараз Росія прагне досягти можливості здійснювати аналогічні атаки за 4-6 годин", - наголосив він.

Ракета "Циркон" / Інфографіка: Главред

Удар РФ - останні новини України

Як повідомляв Главред, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія масовано атакувала Київську область ударними дронами, балістичними та крилатими ракетами. Наслідки ворожої атаки зафіксовані в п’яти районах області.

Також відомо, що ракетно-дроновий удар РФ по Києву повністю знищив склад та офіс мережі магазинів техніки та електроніки MOYO. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.

В Повітряних силах ЗСУ заявили, що станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 524 цілі - 48 ракет та 476 безпілотників різних типів. Однак зафіксовано влучання 25 балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 33 локаціях, а також падіння збитих БпЛА на 18 локаціях.

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Про персону: Богдан Долінце Богдан Долінце - український експерт у сфері транспорту та авіаційної галузі. Спеціалізується на питаннях розвитку авіаперевезень, логістики, інфраструктури та паливного забезпечення транспортного сектору. Регулярно коментує ситуацію на ринку авіапалива, тенденції в європейській та світовій авіації, а також вплив геополітичних факторів на перевезення. Виступає у медіа як аналітик із питань функціонування транспортних систем, зокрема в контексті кризових явищ, перебоїв у ланцюгах постачання та змін у попиті на пасажирські й вантажні перевезення. У своїх оцінках приділяє увагу економічним наслідкам для перевізників і пасажирів, а також перспективам адаптації ринку до нових умов.

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