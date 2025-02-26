Трамп відмовився давати гарантії безпеки Україні та переклав відповідальність на інших

Президент США вважає, що забезпечувати гарантії безпеки Україні повинні країни Європи.

https://glavred.net/war/tramp-otkazalsya-davat-garantii-bezopasnosti-ukraine-i-perelozhil-otvetstvennost-na-drugih-10643000.html Посилання скопійоване

Трамп відмовляється давати гарантії безпеки Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що говорить Трамп:

США не надаватимуть Україні гарантії безпеки

Україні потрібно забути про НАТО

США намагатимуться допомогти Україні повернути території

США не хочуть надавати Україні гарантії безпеки. Відповідальність за це Штати перекладають на Європу. Про це заявив президент США Дональд Трамп на засіданні Кабінету міністрів США.

"Я не буду надавати гарантії безпеки, нехай Європа робить це. Це в їхніх інтересах, це їхній сусід", - сказав Трамп. відео дня

Водночас він вважає, що угода щодо металів принесе "велике багатство". Трамп хоче повернути всі витрачені на Україну кошти.

"Ця угода принесе нам велике багатство, і ми сподіваємося, що можемо все врегулювати. Я роблю це з двох причин - щоб припинити загибель (людей на війні в Україні, - ред.) і я не хочу витрачати більше грошей ... Ми своє повернемо, Зеленський приїде, це хороша угода для України теж. Вони таким чином теж автоматично отримують деякі гарантії безпеки, тому що ми там будемо присутні, і Європа буде уважно за всім стежити. Велика Британія і Франція сказали, що вони хочуть ввести туди миротворчі сили. Я думаю, це добре", - сказав Трамп.

Угода зі США щодо ресурсів / Інфографіка: Главред

"Ми постараємося, щоб Україна повернула території"

Попри небажання надавати гарантії безпеки, Трамп заявляє, що намагатиметься допомогти повернути Україні якомога більше територій, які окупувала Росія. Для цього потрібно укласти найкращу угоду, з якою будуть згодні Київ і Москва.

"Ми постараємося, щоб Україна отримала якомога більше, щоб вона повернула собі якомога більше (територій - ред.). Ми будемо намагатися домогтися миру, але це ще не гарантовано", - уточнив Трамп.

"Забудьте про НАТО"

Американський президент твердо стоїть на тому, що Україна не стане членом НАТО. Він вважає, що саме через це російський диктатор Володимир Путін нібито почав війну. При цьому він назвав Путіна "дуже розумною і хитрою" людиною.

"Я зараз не буду про це говорити. Я можу сказати, забудьте про НАТО. Це, ймовірно, причина, через яку все (війна в Україні - ред.) почалося ... Я мав справу з дуже поганими людьми, але скажу вам, що стосується цього випадку, у нього не було наміру, на мій погляд, врегулювати цю війну. Я думаю, він хотів усього цього. Коли я був обраний, ми поговорили, і я думаю, що ми домовимося", - додав Трамп.

Участь Європи в закінченні війни в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, після розмови Трампа з Путіним у Парижі на саміті екстрено зустрілися європейські лідери. За даними ЗМІ, на зустрічі були присутні лідери Британії, Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії, Нідерландів, Данії, а також генеральний секретар НАТО Марк Рютте, голова Євроради Антоніо Коста і президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Сталося це на тлі того, як схоже, що лідер США вирішив запустити переговори щодо завершення війни в Україні без участі Євросоюзу. На думку президента України, Вашингтон прагне швидко укласти якусь "мирну угоду".

Після саміту президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном із президентом Франції Еммануелем Макроном. Під час розмови обговорювали глобальну ситуацію та гарантії безпеки для української держави.

Водночас прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна готова ввести війська в Україну для забезпечення мирних угод. Він висловив переконання, що безпека України допомагає гарантувати безпеку Великої Британії.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред