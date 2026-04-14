Там максимальний об'єм води: 6 КАБів вдарили по дамбі на Харківщині

Росіяни навмисно атакували дамбу у період весняного рівнопілля, щоб спричинити масштабне затоплення та екологічне лихо.

РФ вдарила по дамбі у Харківській області

Що відомо:

РФ вдарила КАБами по дамбі у Харківській області

4 КАБи влучили у землю, 2 - у воду

Нині руйнувань дамби немає

РФ атакувала КАБами Печенізьку дамбу у Чугуївському районі Харківської області. Це офіційно підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні (14 квітня - ред.) 6 керованих авіабомб окупанти спрямували на Печенізьку дамбу в Чугуївському районі — це одне з найбільших водосховищ області і критично важливий об’єкт для Харкова та області", - наголосив він.

16 армійський корпус уточнив, що атака на дамбу відбулась саме у момент весняного водопілля, коли у водосховищі накопичується максимальний об'єм води.

Російські КАБи

Чотири бомби влучили у землю поблизу гідротехнічних споруд, ще дві влучили у воду.

"Вибір часу для атаки демонструє особливий цинізм окупантів. Противник намагається скористатися моментом, коли внаслідок весняного водопілля у водосховищі накопичено максимальний об'єм води. Руйнування дамби саме зараз, у період "великої води", мало б призвести до катастрофічних наслідків для громад нижче за течією, спричинивши масштабне затоплення та екологічне лихо", - йдеться у повідомленні.

Попри те, що росіяни поширюють фейки про аварійні скиди води та пошкодження дамби, у армійському корпусі заявили, що ворог не зміг досягнути успіхів. Нині пошкодження дамби немає, а скид води відбувається у плановому та контрольованому режимі.

"Ситуація повністю моніториться. Враховуючи досвід попередніх підступних атак, заздалегідь розроблені плани швидкого реагування на будь-які форс-мажорні обставини", - йдеться у повідомленні.

16 армійський корпус опублікував відео з моментами ударів по дамбі, які у своїх акаунтах розповсюджували російські пропагандисти.

Що відомо про удари РФ по греблі Печенізького водосховища

Як повідомляв Главред, російські окупаційні війська завдали удару по греблі Печенізького водосховища у Харківській області. Через російський удар гребля була частково зруйнована, рух по дорожньому полотну греблі припинено.

"Російські окупанти завдали удару по греблі Печенізького водосховища. Станом на 12 годину 7 грудня 2025 року, рух дорожнім полотном Печенізької греблі припинено. Зберігайте спокій і стежте за нашими подальшими оголошеннями", - написав начальник Печенізької СВА Олександр Гусаров.

Для руху транспорту було організовано об'їзний маршрут: Чугуїв - Коробочкине - Леб'яже - Приморське - Хотомля - Вовчанськ.

У Збройних силах України раніше наголошували на тому, що ця дамба є критично важливою для забезпечення водопостачання десятків населених пунктів області. Водночас у випадку її знищення, критичного впливу на логістику та оборону регіону не очікується.

Зазначається, що завчасно були розроблені запасні маршрути руху, які й раніше активно використовувалися та нині повністю забезпечують необхідну логістику.

Про персону: Олег Синєгубов Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації. Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

