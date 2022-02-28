Страшний ракетний удар по Київщині: ворог зруйнував гуртожиток та житлові будинки

Гуртожиток і дві житлові 5-поверхівки зруйновані в результаті російського ракетного удару по м. Васильків, М. Біла Церква та С. Калинівка Київської області ввечері 28 лютого, повідомляють пресслужби МВС та ДСНС.

"Близько 19:10 в результаті ракетного удару по м. Васильків, М. Біла Церква та С. Калинівка сталося руйнування 5-поверхового гуртожитку та 2 п'ятиповерхових житлових будинків. Для надання допомоги в гуртожиток у м. Біла Церква слід 3 одиниці техніки ДСНС, у м.Васильків та с. Калинівка підрозділи не задіяні у зв'язку з обстрілами".

За даними ДСНС, станом на 20:30 в результаті ракетного удару в м. Біла Церква зруйновано 3-поверховий гуртожиток без подальшого горіння.

Рятувальники деблокували 2 людини. Попередньо під завалами знаходиться ще одна особа. Роботи тривають.

У результаті авіанальоту на місто Бровари під Києвом одна людина загинула і ще п'ять отримали поранення. Про це повідомив мер Ігор Сапожко на своїй сторінці в Facebook у вівторок, 28 лютого.

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"Уточнюємо наші втрати: один загиблий, п'ять поранених. Авіаналіт у районі військової частини Київської", - написав Сапожко.

Також він стверджує, що російських військ у Броварах немає.

Вторгнення Росії в Україну

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і " ЛНР"в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.