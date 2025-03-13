США не можуть виступати проти ударів ЗСУ по Росії: Шейтельман пояснив чому

У США не проти ударів України вглиб Росії з однієї причини.

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ЗСУ продовжуватимуть завдавати ударів по стратегічних об'єктах в РФ / Колаж: Главред, фото Міноборони РФ, kremlin.ru

Що сказав Шейтельман:

США зможуть виступати проти ударів по РФ тільки після припинення вогню

Штати мають домовитися з Путіним про перемир'я

Після переговорів у Саудівській Аравії США та Україна зійшлись у думках про необхідність негайного припинення вогню. На тлі цього виникли побоювання, чи не виступатимуть Штати проти ударів України по території країни-агресорки Росії.

Однак США не в праві висловлювати невдоволення Україні, принаймні станом на зараз. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.

"Вони, може, й будуть проти, але щойно вони зупинять удари по Україні. Їм поки що нічого нам сказати. "Перестаньте стріляти Росією"? У сенсі, у нас війна йде, ми тому стріляємо, і, природно, вся територія Росії є зоною бойових дій згідно з міжнародним законодавством, тому тут нема чого обговорювати", - пояснив він.

Дивіться відео про підсумки переговорів у Саудівській Аравії:

Політтехнолог наголосив, що Україна запропонувала припинити вогонь того ж дня, коли Росія перестане завдавати ударів по Україні в рамках 30-денного перемир'я, яке запропонували США.

Переговори в Саудівській Аравії / Інфографіка: Главред

"У нас є пропозиція, тому Штатам залишилося домовитися з Путіним на цю тему", - підсумував Шейтельман.

Переговори про припинення вогню - що відомо

Нагадаємо, що під час переговорів у Саудівській Аравії учасники зустрічі, а саме делегації США та України, дійшли згоди щодо запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню.

Після чого президент США Дональд Трамп заявив, що сподівається на позитивне рішення кремлівського диктатора Володимира Путіна щодо перемир'я, бо якщо РФ не погодиться на припинення вогню, тоді загине ще багато людей.

Як писав Главред, за інформацією ЗМІ спершу у Росії з обережністю відреагували на пропозицію США про 30-денне припинення вогню, підтриману Києвом. У Москві вважають, що будь-яка угода щодо припинення війни має враховувати ситуацію на полі бою.

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Хто такий Михайло Шейтельман Михайло Шейтельман – політолог, політтехнолог, письменник, бізнес-консультант. Консультував виборчі кампанії в Ізраїлі, Росії, Латвії та Киргизстані, а також неурядові організації, такі як Російський єврейський конгрес. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року активно виступає в українських, ізраїльських, латвійських та інших ЗМІ та ютуб-каналах, висловлюючись на підтримку України.

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