Чи планують в Україні знижувати мобілізаційний вік: у Раді зробили заяву

Стефанчук нагадав, що для охочих добровільно служити з 18 років створено окремі умови та спеціальний контракт.

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Стефрнчук зробив заяву про зниження мобілізаційного віку в Україні / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

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Чи планують знижувати мобілізаційний вік в Україні

Що з цього приводу кажуть у Раді

У парламенті наразі не розглядають ініціатив щодо подальшого зниження мобілізаційного віку. Таку заяву зробив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, передає кореспондентка Еспресо.

"Верховна Рада вже висловилася з цього питання один раз – ми знизили мобілізаційний вік до 25 років. Інших ініціатив поки не планується", – зазначив Стефанчук. відео дня

Водночас голова Верховної Ради наголосив, що для охочих добровільно служити з 18 років створено окремі умови та спеціальний контракт.

Також Стефанчук нагадав, що Рада напередодні ухвалила важливий законопроєкт, який дозволяє студентам отримувати навчальні відпустки.

За його словами, відповідне рішення дасть можливість поєднувати службу з навчанням.

Що передбачає закон про мобілізацію в Україні / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - останні новини

Тим часом командир 93 ОМБр "Холодний Яр" Шаміль Куртков вважає, що в Україні знизять мобілізаційний вік до 18 років. За його словами, реалії сьогодення вказують на неминучість мобілізації 18-річних до лав Збройних Сил України.

Як писав Главред, Кабмін змінив порядок призову українців на військову службу під час мобілізації. Відтепер у реєстрах буде відображатися інформація про вручення повістки.

Крім того, в Україні посилили нові заходи мобілізації. Зокрема, в Полтавській області зʼявляться пересувні блокпости. Кожен блокпост складатиметься з шести поліцейських, чотирьох військовослужбовців ТЦК, одного працівника ВСП та одного працівника СБУ.

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Хто такий Руслан Стефанчук? Руслан Стефанчук — український правознавець та політик, державний діяч, голова Верховної Ради України IX скл. з 8 жовтня 2021. У 2019—2021 роках — радник Президента України, перший заступник Голови Верховної Ради України (29 травня 2019—7 жовтня 2021), представник президента у Верховній Раді (21 травня 2019—7 жовтня 2021). Доктор юридичних наук та заслужений діяч науки і техніки України, пише Вікіпедія.

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