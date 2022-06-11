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"Сидять, як Рембо": мешканець Бахмача, аби зупинити рашистів, кинув свій велосипед на танки

11 червня 2022, 20:42

Місцевий житель Бахмача прославився сміливим вчинком - у перші дні війни він намагався зупинити колону техніки російських окупантів.

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Мешканець Бахмача кинув велосипед у ворожий танк / фото Цензор

Місцевий житель Бахмача прославився сміливим вчинком - у перші дні війни він намагався зупинити колону техніки російських окупантів і кинув на неї свій велосипед.

За інформацією Суспільного, сталося це 26 лютого, коли російські війська зайшли до міста.

"Вони спонтанно заїхали. Мало хто і знав. Повискакували, хто звідки. Я там далеко живу. Приїхав додому. Дружина каже: "Танки там стоять. Колона ціла". Я на велосипед - і бігом сюди", - розповів чоловік.

Місцева мешканка Надія Удод спостерігала за цим з вікна і знімала все на телефон.

"Зібралося чимало людей. Бачу, чоловік на велосипеді летить. Зістрибує майже на ходу і кидає велосипед під танки. Танк проїхав, другий їде. Він витягує велосипед і знову кидає ще раз п'ять", - сказала очевидиця подій.

"Побачив, на вежі сидять молоді хлопці такі, Ну діти. І так собі сидять, як Рембо. Ну, у мене і закипіло. І вони давай рушати. Один поїхав. А я на інший танк. Ось тут стояв, взяв і на танк велосипед кинув. Він переїхав і поїхав. Я на другий кинув. А на третій встав на танк, заскочив. Думаю, його зупиню... За гармату взявся і заліз на танк... Танк зупинився", - згадує Сергій.

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Куди забиратися і як можна зупинити таку техніку, чоловік знав. Два роки служби в армії їздив на танках, знає кожен механізм.

"Я закрив амбразуру механіку. Я за гармату рукою затримався, а ногою закрив йому. Я взагалі-то командир танка. Я знаю. Ногу поклав-механік побачив, що темно, йому треба зупинитися. Там хлопець Сашко з курені, я велосипед, той футболку кинув на наступний БМП... Там один командир, старший, сидів на броні, вистрілив вгору... Вони і поїхали так далі. Я тоді велосипед закинув наверх", - додав він.

Раніше в розвідці заявили, що в Росії зараз спостерігається нестача високоточної зброї, але в економічному плані країна-агресор може продовжувати війну нинішніми темпами ще протягом року.

Зазначимо, що на сьогодні Російська Федерація заробляє на експорті енергоресурсів більше, ніж до початку повномасштабної війни проти України. Як заявив старший радник з енергетичних питань Держдепу США Амос Хохштайн, зростання цін на енергоносії на світовому ринку компенсує санкції Заходу.

Читайте також:

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