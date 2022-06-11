"РФ має план на 120 днів війни": у розвідці розповіли, як і чому Путін змінює завдання армії

У розвідці розповіли, як і чому Путін коригує завдання армії/ скріншот, УНІАН

Російська Федерація має план на 120 днів війни проти України. Але через невдачі його доводиться щомісяця коригувати.

На Telegram-каналі Головного управління розвідки Міноборони представник відомства Вадим Скібіцький зазначив, що провал плану із захоплення Києва, Харкова та Одеси змусив окупантів зосередитися на сході України.

На сьогодні російська сторона розмістила на українській території 103 батальйонно-тактичні групи, ще близько 40 знаходяться в резерві.

У зв'язку з військовими невдачами Генеральний штаб РФ кожні 30 днів коригує план вторгнення.

читайте такожВійна буде довгою: чому Путін знову став "збирачем земель""У нас є підтверджена інформація, що росіяни мають план на 120 днів війни. Подальше коригування цього плану буде залежати від того на скільки противник доб'ється успіху або навпаки зазнає поразки на сході України. Однак мети так званої спеціальної військової операції, про яку Путін заявляв на початку війни, росіянам так і не вдалося досягти", - додав Скібіцький.

Раніше в розвідці заявили, що в Росії зараз спостерігається нестача високоточної зброї, але в економічному плані країна-агресор може продовжувати війну нинішніми темпами ще протягом року.

Зазначимо, що на сьогодні Російська Федерація заробляє на експорті енергоресурсів більше, ніж до початку повномасштабної війни проти України. Як заявив старший радник з енергетичних питань Держдепу США Амос Хохштайн, зростання цін на енергоносії на світовому ринку компенсує санкції Заходу.

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