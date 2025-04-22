Росія вдарила по житловому будинку у Запоріжжі: відомо про загиблу і постраждалих

В ОВА повідомляють про серйозні наслідки ворожого удару, зокрема вже є загибла.

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Внаслідок ворожого удару виникла пожежа / Колаж: Главред, фото: Запорізька ОВА

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Ворог вдарив по Запоріжжю

Постраждалих внаслідок удару забрала "швидка"

Одна жінка загинула через ворожий обстріл

Країна-агресорка Росія 22 квітня атакувала Запоріжжя. У місті пролунали вибухи, після чого в одному з районів виникла пожежа. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він одразу розповів, що на місці удару потребують допомоги постраждалі, тому туди відправили бригади медиків.

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Згодом Федоров додав, що вже є двоє постраждалих, яких доправляють до лікарні. Також стало відомо, що внаслідок ворожого удару загинула людина.

"Атака росіян на Запоріжжя забрала життя однієї людини. 69-річна жінка дістала тяжких поранень. Медики намагалися її реанімувати, але врятувати не змогли", - написав він.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео наслідків удару по Запоріжжю:

Наразі невідомо, чим ворог атакував місто, однак напередодні удару голова ОВА попереджав про загрозу застосування РФ керованих авіаційних бомб (КАБів).

КАБ / Інфографіка: Главред

Станом на 12:42 в ОВА оновили інформацію щодо постраждалих. З'ясувалося, що через російську атаку на Запоріжжя поранені двоє дітей. 14-річний хлопчик у тяжкому стані, 4-річний хлопчик у стані середньої тяжкості. Медики надають їм усю необхідну допомогу.

"КАБами було атаковано безпосередньо місто Запоріжжя. Один КАБ влучив по інфраструктурному об'єкту, другий по густонаселеному району і житловому будинку безпосередньо. Наразі нам відомо про 13 постраждалих, з них дві дитини. І наразі є дані про одну загиблу людину. Із 13 постраждалих дві людини знаходяться у складному стані. Наразі наші лікарі надають допомогу", - відзвітував Федоров про наслідки ворожого удару станом на 12:56.

Атаки Росії на Україну - останні новини

Ворог атакує Україну ледь не щодня. 21 квітня, в Одесі було чути вибухи. Перед тим фіксувався рух дронів-камікадзе ворога у бік міста.

До цього, у ніч на 21 квітня російська окупаційна армія завершила так зване великоднє перемир'я та влаштувала комбіновану ракетно-дронову атаку по території України.

Нагадаємо, Главред писав, що 18 квітня російський Шахед влучив у кондитерське підприємство в Сумах, пошкодивши виробництво пасок. Унаслідок удару загинув підприємець, який приїхав по святкову продукцію.

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Хто такий Іван Федоров З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

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