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Росія вдарила по житловому будинку у Запоріжжі: відомо про загиблу і постраждалих

Анна Косик
22 квітня 2025, 12:21оновлено 22 квітня, 13:24
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В ОВА повідомляють про серйозні наслідки ворожого удару, зокрема вже є загибла.
Росія вдарила по житловому будинку у Запоріжжі: відомо про загиблу і постраждалих
Внаслідок ворожого удару виникла пожежа / Колаж: Главред, фото: Запорізька ОВА

Головне:

  • Ворог вдарив по Запоріжжю
  • Постраждалих внаслідок удару забрала "швидка"
  • Одна жінка загинула через ворожий обстріл

Країна-агресорка Росія 22 квітня атакувала Запоріжжя. У місті пролунали вибухи, після чого в одному з районів виникла пожежа. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він одразу розповів, що на місці удару потребують допомоги постраждалі, тому туди відправили бригади медиків.

відео дня

Згодом Федоров додав, що вже є двоє постраждалих, яких доправляють до лікарні. Також стало відомо, що внаслідок ворожого удару загинула людина.

"Атака росіян на Запоріжжя забрала життя однієї людини. 69-річна жінка дістала тяжких поранень. Медики намагалися її реанімувати, але врятувати не змогли", - написав він.

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Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео наслідків удару по Запоріжжю:

Наразі невідомо, чим ворог атакував місто, однак напередодні удару голова ОВА попереджав про загрозу застосування РФ керованих авіаційних бомб (КАБів).

Росія вдарила по житловому будинку у Запоріжжі: відомо про загиблу і постраждалих
КАБ / Інфографіка: Главред

Станом на 12:42 в ОВА оновили інформацію щодо постраждалих. З'ясувалося, що через російську атаку на Запоріжжя поранені двоє дітей. 14-річний хлопчик у тяжкому стані, 4-річний хлопчик у стані середньої тяжкості. Медики надають їм усю необхідну допомогу.

"КАБами було атаковано безпосередньо місто Запоріжжя. Один КАБ влучив по інфраструктурному об'єкту, другий по густонаселеному району і житловому будинку безпосередньо. Наразі нам відомо про 13 постраждалих, з них дві дитини. І наразі є дані про одну загиблу людину. Із 13 постраждалих дві людини знаходяться у складному стані. Наразі наші лікарі надають допомогу", - відзвітував Федоров про наслідки ворожого удару станом на 12:56.

Атаки Росії на Україну - останні новини

Ворог атакує Україну ледь не щодня. 21 квітня, в Одесі було чути вибухи. Перед тим фіксувався рух дронів-камікадзе ворога у бік міста.

До цього, у ніч на 21 квітня російська окупаційна армія завершила так зване великоднє перемир'я та влаштувала комбіновану ракетно-дронову атаку по території України.

Нагадаємо, Главред писав, що 18 квітня російський Шахед влучив у кондитерське підприємство в Сумах, пошкодивши виробництво пасок. Унаслідок удару загинув підприємець, який приїхав по святкову продукцію.

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Хто такий Іван Федоров

З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

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