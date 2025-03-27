'Полумʼя сягало 10 поверху': очевидець розповів деталі удару РФ по Дніпру

Очевидець працює охоронцем паркінгу в житловому комплексі, що постраждав від ворожої атаки.

https://glavred.net/ukraine/plamya-dostigalo-10-etazha-ochevidec-rasskazal-zhutkie-detali-ob-udare-po-dnepru-10650848.html Посилання скопійоване

Внаслідок атаки по місту відомо про постраждалих / Колаж: Главред, фото: ДСНС, скріншот Суспільне

Коротко:

Росія вдарила по Дніпру "Шахедами"

Вибухи були настільки сильними, що ударна хвиля зруйнувала вікна, а полум'я сягало 10 поверху

Пізно ввечері, 26 березня, армія країни-агресорки Росії атакувала Дніпро ударними дронами. Внаслідок атаки у місті вирували масштабні пожежі, пошкоджені десятки будинків та знищено понад 60 автівок. Переселенець із Вугледара В'ячеслав розповів деталі ворожої атаки на Дніпро у коментарі Суспільного.

Відомо, що чоловік працює охоронцем паркінгу в житловому комплексі, що постраждав від російського удару.

відео дня

"Чую, летить на мене безпілотник. Страшні вибухи були, я ще такого не чув, стовп вогню стояв. І вибухи такі, що аж машини пороздувало. У мене в будці відпав потолок, – поділився чоловік.

В'ячеслав розповів, що вибухи були настільки потужними, що ударна хвиля зруйнувала вікна, а полум'я сягало 10 поверху. Крім того, у його кабінеті вибило вікна та вирвало вмонтовані розетки на стінах.

Shahed / Інфографіка: Главред

Удари РФ по території України - останні новини

Як писав Главред, у середу ввечері, 26 березня, російські окупанти атакували Дніпро справжнім "роєм" безпілотників. "Шахеди" били по житлових кварталах, постраждали багатоквартирні будинки. Унаслідок атаки в багатьох будинках були вибиті вікна, повилітали й міжквартирні двері.

Пізніше голова ОВА Сергій Лисак уточнив, що внаслідок ворожої атаки на Дніпро троє людей постраждали, понівечено більше десятка багатоповерхівок та понад 60 легковиків і ще кілька авто – знищені. Крім того, всі пожежі, які виникли у Дніпрі через атаку "Шахедів", рятувальники загасили.

Цього ж дня, російські війська атакували Харків ударними дронами типу "Шахед". Мер міста Ігор Терехов заявив, що лише за годину РФ завдала щонайменше 12 ударів по Харкову.

Голова ОВА Олег Синєгубов згодом розповів, що внаслідок ворожої атаки у Київському районі міста 25-річний чоловік отримав поранення. Крім цього, під час атаки РФ на селище Золочів на Харківщині поранення отримали 67-річна та 60-річна жінки. Ще троє людей отримали гостру реакцію на стрес.

Читайте також:

Що таке Суспільне Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено - НСТУ) або Суспільне мовлення (Суспільне) - суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", "Радіо Ukraine International", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ. НСТУ є акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред