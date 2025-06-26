Росія масовано атакує Україну: тривога швидко шириться областями, де є небезпека

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Україною швидко шириться повітряна тривога / Колаж Главред, фото: УНІАН, alerts.in.ua

Увечері 26 червня російські війська знову запустили ударні БпЛА по території України. Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, у кількох регіонах вже оголошено повітряну тривогу.

Станом на 22:00 зафіксовано кілька груп ворожих ударних БпЛА, що рухаються різними напрямками:

з півдня Сумщини — у бік Чернігівщини,

з західної, центральної та південної частин Сумської області — на південний захід,

з Чернігівщини — у напрямку Київщини,

з Полтавщини — на південь,

зі сходу Черкаської області — на захід,

з центральної частини Харківщини — на південь.

Карта повітряних тривог станом на 22:10 / Фото: alerts in ua

Як повідомляють моніторингові канали, станом на 22:00 у повітряному просторі України до 30 Шахедів.

відео дня

Крім того, зазначається, що росіяни запустили ударні БпЛА по Україні одразу з кількох напрямків: основні пуски зафіксовано з Брянської та Курської областей, додатково – з району Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край), з аеродрому "Шаталово" Смоленської області та з Орловської області.

За даними моніторів, вночі варто очікувати на більшу кількість БпЛА, ніж це було в кілька попередніх ночей.

Київська ОВА станом на 22:19 повідомила про зафіксований рух ворожих безпілотників над територією області.

"У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

РФ готує масовану атаку по Україні із застосуванням до 600 дронів

Росія готується до чергової масованої атаки на Україну, під час якої може застосувати рекордну кількість ударних безпілотників — понад 600 одиниць. Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у своєму Telegram.

За його оцінками, за три доби, коли РФ випускала по Україні порівняно малу кількість БпЛА, ворог накопичив від 140 до 330 дронів, а з урахуванням залишку після 23 червня та щоденного виробництва, арсенал міг сягати від 390 до 610 ударних БпЛА.

"Якщо тенденція вірна, то найближчим часом може бути здійснений концентрований масований наліт", - робить висновок Коваленко.

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