Спалах активності: РФ може збільшити кількість масованих атак по Україні

У січні був певний спад російських атак, але зараз знову все пішло вверх.

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Дронові атаки по Україні / колаж: Главред, фото: Військова частина 3017 Національної гвардії України, ua.depositphotos.com

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Кількість російських атак Шахедами може збільшитись

Для ворога це значно швидше та дешевше

Україна теж нарощує можливості в дронових ударах

У ніч на 23 лютого країна-агресор Росія завдала найбільшого удару Шахедами за час війни. Ворог може вкладатися у збільшення виробництва дронів, від чого побільшає кількість таких атак. Про це розповів військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, передає 24 Канал.

За його словами, це значно швидше та дешевше.

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"Очевидно, що й Україна також сильно вкладається у виробництво дронів. Найважливіше, аби наша держава була тут попереду за якісними показниками", - наголосив він.

Військовослужбовець також додав, що спалах активності ударів дронами по Україні фіксували у листопаді та грудні 2024 року. У січні був певний спад. І зараз знову все пішло вверх.

"Спад, ймовірно, пов'язаний з тим, що Росія використала багато дронів. Чекали, поки нові вироблять. І зараз крива пішла вверх. Атакують наші об'єкти критичної інфраструктури", – зазначив Мусієнко.

Він зауважив, що Україна теж нарощує можливості в дронових ударах. Упродовж останніх місяців удари по території Росії суттєво зросли.

Дрон Шахед / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, в понеділок, 24 лютого, армія РФ скинула керовану авіабомбу на Харків. В Києві також оголошували повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних дронів. У місті працювали сили ППО.

18 лютого російські окупанти атакували Одесу ударними безпілотниками типу Шахед. У місті лунали потужні вибухи, після чого з'явилися проблеми з електропостачанням.

Крім того, 17 лютого, російські окупанти атакували Київ ударними безпілотниками типу Шахед. Внаслідок атаки здійнялася пожежа.

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Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

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