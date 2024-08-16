Реанімобіль за 350 тисяч євро і лікування в клініці: стан Лукашенка погіршується

Вчорашнє інтерв'ю з Олександром Лукашенком поновило дедалі більше дискусій про його не найкращий стан здоров’я.

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Стан Лукашенка стає все гіршим / Колаж Главред: фото getty images, скрін

Білоруські опозиціонери у своїх соцмережах вважають, що Лукашенко має поганий вигляд. Серед перерахованих захворювань - слабшання кісток і м'язів, проблеми зі слухом, онкологічні захворювання, діабет другого типу, з чим пов'язана зайва вага Лукашенка.

Чутки про хворобу Лукашенка ходять давно, і посилюються з його проявами на публіці. Опозиційний Telegram-канал "Нік і Майк" звертає увагу, що вік і болячки, що накопичилися, разом з нездоровим способом життя, все частіше дають про себе знати.

Чому Лукашенка називають самопроголошеним президентом? Олекса́ндр Григо́рович Лукаше́нко — білоруський проросійський політик, державний та військовий діяч, де-факто — Президент Білорусі та Верховний головнокомандувач ЗС Білорусі з 20 липня 1994 року. Переобирався на пост президента на виборах 2001, 2006, 2010, 2015 та 2020. Після виборів 2020 року його легітимність не визнає Європейський Союз, США, Велика Британія, Канада, Україна та низка інших держав з 23 вересня того року, пише Вікіпедія. відео дня Через авторитарний режим правління, використання адміністративного ресурсу на виборах, обмеження свободи ЗМІ, репресії противників режиму і т. ін. Лукашенка часто називають "останнім диктатором Європи". 24 лютого 2022 року, після початку вторгнення Росії в Україну, надав територію Білорусі російським військам як плацдарм для просування в Україну та здійснення ракетних обстрілів; таким чином зробив Білорусь фактичним учасником війни. До цього російські війська вже перебували на території Білорусі, але офіційно "на військових навчаннях". Результати президентських виборів в Білорусі 2020 року, в яких офіційно переміг Лукашенко були широко розкритиковані як сфальсифіковані та викликали найбільші за час його правління масові протестні акції.

Як підкреслює ресурс "Нік і Майк", щоб кілька годин більш-менш пристойно виглядати в кадрі, напередодні Лукашенку довелося тривалий час пролежати у своїй клініці.

"Вік і болячки, що накопичилися, разом з нездоровим способом життя все частіше дають про себе знати. Нещодавно навіть довелося купити наворочений реанімобіль вартістю понад 350 тисяч євро, щоб супроводжувати (Лукашенка-ред) у поїздках країною. У всіх сенсах вийшло жалюгідне та безперспективне видовище", - йдеться в повідомленні.

Telegram-канал "Нік і Майк" зазначає, що для чиновників і різноманітних службістів все вже зрозуміло - настав час шукати вихід.

Стан Лукашенка "не обіцяє нічого хорошого ні залишкам бізнесу, ні номенклатурі", пишуть журналісти..

Ще одним пунктом Telegram-канал "Нік і Майк" виділяє абсолютну беззмістовність заяв, адже Лукашенко не сказав нічого нового. Стан друга Путіна є показовим у кількох сенсах, зазначають журналісти

"Те, що він у військовому відношенні максимально імітуватиме діяльність і намагатиметься відкуплятися від виконання "союзницького обов'язку", давно ні для кого не секрет. Сил та ресурсів вистачає лише на те, щоб захоплювати беззбройних заручників. Втім, і цей ресурс Кремль хоче у нього забрати собі, позбавивши Синьопалого останніх аргументів у торгівлі із Заходом", - зазначає Telegram-канал.

"Нік і Майк" звертає увагу, що, коли Олександру Лукашенку доводиться лізти в телевізор, це означає, що інші канали комунікації як з Кремлем, так і російським суспільством зараз обмежені.

Що й не дивно, з огляду на небажання безпосередньо взяти участь у війні та бажання взяти участь у "виборах" самого себе у 2025 році, підкреслюють журналісти.

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Нещодавно в мережу потрапили знімки Лукашенка і користувачі засумнівалися у стані його здоров'я, адже він сильно погладшав, пов'язавши це з хронічними захворюваннями.

Як відомо, вчора Олександр Лукашенко заявив, що хоче, щоб всі сіли за стіл переговорів і закінчили "драчку" в Україні. За його словами, війна в Україна та Росії буцімто вигідна американцям та Заходу і закликав сторони примиритись та припинити сварки.

Після початку операції на Курщині Лукашенко піддався панічним настроям і заговорив про падіння РФ. Політичний аналітик Олександр Кочетков підкреслив, що Білорусь розвалиться слідом.

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