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Останнє фото Лукашенка змусило Мережу засумніватися у його здоров'ї

Яна Ставська
29 липня 2024, 21:09
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Журналісти і користувачі Мережі звернули увагу, що Лукашенко сильно погладшав, пов'язавши це з хронічними захворюваннями.
Лукашенко, Путин
У Лукашенка запідозрили діабет / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

У Мережі звернули увагу на останнє фото білоруського диктатора Олександра Лукашенка, зроблене під час прогулянки з Володимиром Путіним.

Деякі користувачі зазначали, що Лукашенко став схожий своєю зайвою вагою "на картоплю". Були серед читачів соцмережі Х і ті, хто прямо припустив, що диктатор на щось захворів.

Останнє фото Лукашенка змусило Мережу засумніватися у його здоров'ї
Лукашенко помітно постарів / Скриншот Главреда

Як пише опозиційне видання "Дзеркало", процеси старіння почали значно позначатися на 69-річному політику-злочинцю.

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Серед перерахованих захворювань - слабшання кісток і м'язів, проблеми зі слухом, онкологічні захворювання, діабет другого типу, з чим пов'язана зайва вага Лукашенка.

Журналісти сумніваються, що те, що говорять білоруські пропагандисти щодо активного відпочинку Лукашенка, правда. Найімовірніше, диктатор і військовий злочинець приділяє набагато менше часу спорту, ніж було заявлено в пресі.

Через проблеми зі здоров'ям Лукашенко, мабуть, обмежив себе у вживанні спиртного і курінні.

Чому Лукашенка називають самопроголошеним президентом?

Олександр Григорович Лукашенко - білоруський проросійський політик, державний і військовий діяч, де-факто - Президент Білорусі та Верховний головнокомандувач ЗС Білорусі з 20 липня 1994 року. Переобирався на пост президента на виборах 2001, 2006, 2010, 2015 і 2020. Після виборів 2020 року його легітимності не визнає Європейський Союз, США, Велика Британія, Канада, Україна та низка інших держав із 23 вересня того року, пише Вікіпедія.

Через авторитарний режим правління, використання адміністративного ресурсу на виборах, обмеження свободи ЗМІ, репресії противників режиму тощо. Лукашенка часто називають "останнім диктатором Європи".

24 лютого 2022 року, після початку вторгнення Росії в Україну, надав територію Білорусі російським військам як плацдарм для просування в Україну і здійснення ракетних обстрілів; таким чином зробив Білорусь фактичним учасником війни. До цього російські війська вже перебували на території Білорусі, але офіційно "на військових навчаннях".

Результати президентських виборів у Білорусі 2020 року, в яких офіційно переміг Лукашенко, були широко розкритиковані як сфальсифіковані та спричинили найбільші за час його правління масові протестні акції.

Олександр Лукашенко - проблеми зі здоров'ям

До слова, ЗМІ запідозрили хворобу Лукашенка ще на параді перемоги в Москві 2023 року. Білоруського диктатора довелося відвозити у "швидкій".

Тоді здоров'я диктатора вкрай підкачало. Журналісти повідомляли про проблеми з ендокринною системою злочинця. Щоб його врятувати, Путін викликав цілий штат московських лікарів.

За кілька днів блідний Лукашенко з'явився у себе на батьківщині з перебинтованою рукою. У коментарі пропагандистам диктатор заявив, що в нього - аденовірус і помирати він, мовляв, не збирається.

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