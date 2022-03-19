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Розгромили колони, штаби та бази РФ: під Києвом ЗСУ перейшли в наступ

19 березня 2022, 15:40

Активні бойові дії тривають, ворог переходить до оборони рубежів.

український військовий, українські військові, український солдат, українські солдати, ЗСУ
/ Макс Левін

Російські окупанти не відмовилися від продовження активних дій у бік Києва.

Про це розповів голова Київської обласної Військової адміністрації Олександр Павлюк у ефірі інформаційного телемарафону.

Він зазначив, що в області "активні бойові дії тривають, ворог переходить до оборони рубежів, активно окопується, проводить заходи з логістичних маршрутів для поповнення боєприпасів, але не відмовився від продовження активних дій у бік Києва".

"Ворог вивчає, ми вивчаємо і наносимо удари, знищуємо колони, знищуємо штаби, бази, Склади - йде активна фаза", - сказав Павлюк.

Він додав, що ситуація контрольована, як такого загострення немає.

Говорячи про Буч, Ірпінь, Гостомель, голова Київської ОВА зазначив, що ситуація "поки без змін, ворог активно переходить до оборони, окопується, максимально не даючи нашим військам розвивати наступальні дії".

Павлюк підкреслив, що противник продовжує обстрілювати наші населені пункти. За його словами, тільки за вчорашній день знищено і пошкоджено 21 будівлю соціального спрямування. Противник хаотично обстрілює населені пункти, максимально завдаючи поразки місцевому населенню, щоб залякати, змусити людей боятися, додав Павлюк.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що захисники України з полку Азов спільно з бійцями ЗСУ припинили спроби російських окупантів побудувати понтонну переправу в селі Мощун Київської області.

Про це один з командирів Азова Максим Жорін розповів у своєму Telegram-каналі.

"Щоденні спроби русаків побудувати понтони в селі Мощун, Київської області не увінчалися успіхом. Тепер їх техніка разом з деякими російськими солдатами плаває в річці Ірпінь. Влітку заберемо!",- написав Жорін.

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