"Рашисти випустили шість крилатих ракет": РФ завдала потужного удару по Вінницькій області

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Російські окупанти в п'ятницю, 25 березня, завдали ракетного удару по території Вінницької області.

Як повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ, у Вінниці в результаті удару РФ було пошкоджено кілька споруд.

"Сьогодні, 25 березня, близько 16.30, російські окупанти завдали ракетного удару по території Командування Повітряних Сил ЗС України у Вінниці. Всього рашисти випустили шість крилатих ракет. Частину з них збила протиповітряна оборона. Решта потрапили в кілька споруд, завдавши істотних руйнувань інфраструктурі", - повідомляє прес-служба командування ЗС ЗСУ.

У повідомленні наголошується, що наслідки ракетного удару в даний момент уточнюються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Києві пізно ввечері, 20 березня, російські війська знову обстріляли Подільський район. В результаті є загиблі і постраждалі.

Пізніше стало відомо про те, що Служба безпеки України затримала блогера, який опублікував в Інтернеті матеріали з розташуванням українських позицій біля торгового центру.

В СБУ закликали громадян передавати інформацію про ворога, а не публікувати дані про ЗСУ або результати ворожих обстрілів.

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