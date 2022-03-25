"Рашисти випустили шість крилатих ракет": РФ завдала потужного удару по Вінницькій області

У Вінниці в результаті удару РФ було пошкоджено кілька споруд.
Російські окупанти в п'ятницю, 25 березня, завдали ракетного удару по території Вінницької області.
Як повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ, у Вінниці в результаті удару РФ було пошкоджено кілька споруд.
"Сьогодні, 25 березня, близько 16.30, російські окупанти завдали ракетного удару по території Командування Повітряних Сил ЗС України у Вінниці. Всього рашисти випустили шість крилатих ракет. Частину з них збила протиповітряна оборона. Решта потрапили в кілька споруд, завдавши істотних руйнувань інфраструктурі", - повідомляє прес-служба командування ЗС ЗСУ.
У повідомленні наголошується, що наслідки ракетного удару в даний момент уточнюються.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Києві пізно ввечері, 20 березня, російські війська знову обстріляли Подільський район. В результаті є загиблі і постраждалі.
Пізніше стало відомо про те, що Служба безпеки України затримала блогера, який опублікував в Інтернеті матеріали з розташуванням українських позицій біля торгового центру.
В СБУ закликали громадян передавати інформацію про ворога, а не публікувати дані про ЗСУ або результати ворожих обстрілів.
Читайте ще:
- Макрон терміново подзвонив Путіну через війну в Україні і ракетні атаки Кремля
- Окупанти завдали два ракетні удари по полігону на Рівненщині, є поранені
- У Путіна заперечують ракетні удари по жилах домівках і вбивства мирних жителів України