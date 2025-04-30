П'ятирічна дитина поранена, школи та лікарні під ударом: РФ атакувала міста України

Російські окупаційні війська в ніч на 30 квітня атакували Україну з застосуванням понад 100 ударних дронів. Загалом з початку тижня Росія випустила по Україні 375 ударних БпЛА, з яких понад 190 - типу "Шахед". Про це у своєму Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.
Зеленський підкреслив, що Росія атакувала Харків, Дніпро, Добропілля та інші українські міста й громади.
Глава держави зазначив, що в Харкові внаслідок двох хвиль ворожих атак поранення отримали понад 45 осіб, серед яких — двоє дітей. Наймолодшій дитині лише п’ять років. Усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу, а на місцях працюють рятувальники. Ударів зазнали житлові райони, зокрема, пошкоджено багатоповерхові будинки, лікарню, школу. Загалом постраждали 13 цивільних об’єктів.
"У Дніпрі, на жаль, одна людина загинула. Мої співчуття рідним. Ще одна – поранена. Удару теж зазнала цивільна інфраструктура", - повідомив президент України.
У Добропіллі обстрілом було уражено будівлю шахти, пошкоджено автобуси та легкові автомобілі, одна людина отримала поранення.
"Весь ранок у небі над Україною продовжують літати російські дрони. І так – щодня. Саме тому потрібен тиск на Росію, сильні додаткові санкції, які спрацюють", - наголосив він.
Президент Володимир Зеленський наголосив, що припинити війну та змусити Росію до перемир’я можуть лише рішучі дії та послідовний тиск, а не просто заяви чи вмовляння.
На його думку, необхідний спільний тиск з боку США, європейських країн і всіх, хто переконаний, що війна не повинна існувати у сучасному світі.
Також він підкреслив важливість посилення протиповітряної оборони України, адже, за його словами, додаткові системи ППО здатні зупинити російський терор із неба.
"Дякую всім, хто підтримує Україну та українців у цей час, усім, хто готує нові санкції проти Росії за затягування війни й оборонні пакети для України заради захисту життя", - резюмував глава держави.
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