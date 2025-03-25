"Лише Вашингтон припинить обстріли": Лавров видав абсурдну заяву і накинувся на Київ

На думку глави МЗС країни-агресорки РФ, у Вашингтоні нібито "повинні дати наказ Зеленському" не обстрілювати Росію.

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Лавров видав абсурдну заяву і накинувся на Київ/ колаж: Главред, фото: ОПУ, скрін з відео

Коротко:

Лавров видав нову абсурдну заяву

Він захотів "гарантій безпеки" для РФ для відновлення "зернової угоди"

За словами прихвостня Путіна, США повинні "наказати Зеленському припинити теракти"

Міністр закордонних справ країни-агресорки Росії Сергій Лавров після перемовин у Саудівській Аравії зробив низку заяв. Зокрема, він видав абсурдну заяву про те, що нібито гарантією безпеки для відновлення "зернової угоди" може стати лише наказ Вашингтона президенту України Володимиру Зеленському.

Про це Лавров сказав в інтерв'ю росЗМІ. Він описав позицію Москви, згідно з якою для відновлення Чорноморської зернової ініціативи необхідні чіткі гарантії безпеки. І при цьому Лавров вважає, що такими гарантіями може бути виключно прямий наказ зі США владі України.

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"Гарантії можуть бути винятково результатом наказу з Вашингтона Зеленському та його команді робити так, і не інакше. І мені здається, американські партнери цей сигнал наш сприйняли. Вони розуміють, що лише Вашингтон може домогтися позитивних результатів у припиненні терактів, припиненні обстрілів цивільної інфраструктури, енергетичної інфраструктури, не пов’язаної з ВПК", – заявив прихвостень Путіна.

Також він додав, що під час переговорів у Саудівській Аравії російська делегація нібито попросила, щоб у новій чорноморській ініціативі не було двозначностей.

Лавров також додав, що президентам Росії та США наразі доповідають про підсумки зустрічі.

Сергей Лавров/ скрин

Дивіться відео заяви Лаврова:

Переговори України, США і Росії у Саудівській Аравії – останні новини

Як повідомляв Главред, у Трампа заявили про прогрес у питанні перемир'я після переговорів США і РФ у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Увечері 24 березня в Саудівській Аравії завершилися одноденні переговори між представниками США і РФ. Делегації від Вашингтона і Москви обговорювали "вузьку" пропозицію щодо припинення вогню в Чорному морі між українськими та російськими військами.

Після переговорів РФ та США у Саудівській Аравії було оприлюднено список вимог Москви. Росія висунула власні вимоги для завершення війни.

25 березня в Ер-Ріяді відбувся новий раунд переговорів між Україною та США. О 12:00 стало відомо, що делегації завершили другий раунд переговорів. Деталі розмови спершу не розголошувалися. Після цього у Зеленського розкрили деталі переговорів в Ер-Ріяді. Під час першого дня переговорів в Ер-Ріяді обговорювали питання безпеки судноплавства в Чорному морі та інфраструктури, повідомив радник глави Офісу президента Сергій Лещенко. Питання спільної заяви може вирішуватися в останній момент переговорів, пояснив Лещенко.

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