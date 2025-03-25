Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Лише Вашингтон припинить обстріли": Лавров видав абсурдну заяву і накинувся на Київ

Альона Вороніна
25 березня 2025, 15:01
726
На думку глави МЗС країни-агресорки РФ, у Вашингтоні нібито "повинні дати наказ Зеленському" не обстрілювати Росію.
Зеленский, Лавров
Лавров видав абсурдну заяву і накинувся на Київ/ колаж: Главред, фото: ОПУ, скрін з відео

Коротко:

  • Лавров видав нову абсурдну заяву
  • Він захотів "гарантій безпеки" для РФ для відновлення "зернової угоди"
  • За словами прихвостня Путіна, США повинні "наказати Зеленському припинити теракти"

Міністр закордонних справ країни-агресорки Росії Сергій Лавров після перемовин у Саудівській Аравії зробив низку заяв. Зокрема, він видав абсурдну заяву про те, що нібито гарантією безпеки для відновлення "зернової угоди" може стати лише наказ Вашингтона президенту України Володимиру Зеленському.

Про це Лавров сказав в інтерв'ю росЗМІ. Він описав позицію Москви, згідно з якою для відновлення Чорноморської зернової ініціативи необхідні чіткі гарантії безпеки. І при цьому Лавров вважає, що такими гарантіями може бути виключно прямий наказ зі США владі України.

відео дня

"Гарантії можуть бути винятково результатом наказу з Вашингтона Зеленському та його команді робити так, і не інакше. І мені здається, американські партнери цей сигнал наш сприйняли. Вони розуміють, що лише Вашингтон може домогтися позитивних результатів у припиненні терактів, припиненні обстрілів цивільної інфраструктури, енергетичної інфраструктури, не пов’язаної з ВПК", – заявив прихвостень Путіна.

Також він додав, що під час переговорів у Саудівській Аравії російська делегація нібито попросила, щоб у новій чорноморській ініціативі не було двозначностей.

Лавров також додав, що президентам Росії та США наразі доповідають про підсумки зустрічі.

Сергей Лавров
Сергей Лавров/ скрин

Дивіться відео заяви Лаврова:

Переговори України, США і Росії у Саудівській Аравії – останні новини

Як повідомляв Главред, у Трампа заявили про прогрес у питанні перемир'я після переговорів США і РФ у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Увечері 24 березня в Саудівській Аравії завершилися одноденні переговори між представниками США і РФ. Делегації від Вашингтона і Москви обговорювали "вузьку" пропозицію щодо припинення вогню в Чорному морі між українськими та російськими військами.

Після переговорів РФ та США у Саудівській Аравії було оприлюднено список вимог Москви. Росія висунула власні вимоги для завершення війни.

25 березня в Ер-Ріяді відбувся новий раунд переговорів між Україною та США. О 12:00 стало відомо, що делегації завершили другий раунд переговорів. Деталі розмови спершу не розголошувалися. Після цього у Зеленського розкрили деталі переговорів в Ер-Ріяді. Під час першого дня переговорів в Ер-Ріяді обговорювали питання безпеки судноплавства в Чорному морі та інфраструктури, повідомив радник глави Офісу президента Сергій Лещенко. Питання спільної заяви може вирішуватися в останній момент переговорів, пояснив Лещенко.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні новини США Сергій Лавров новини України
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
ЗСУ перебили логістику ворога та просунулися вперед біля Покровська - Сазонов

ЗСУ перебили логістику ворога та просунулися вперед біля Покровська - Сазонов

14:52Фронт
Вибухи на аеродромі ПКС Росії: у розвідці Британії оцінили удари вглиб РФ

Вибухи на аеродромі ПКС Росії: у розвідці Британії оцінили удари вглиб РФ

14:43Світ
Вдарять заморозки: синоптикиня назвала дату сильного похолодання в Україні

Вдарять заморозки: синоптикиня назвала дату сильного похолодання в Україні

14:10Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Погода у квітні буде аномальною: прогноз на Великдень в Україні

Погода у квітні буде аномальною: прогноз на Великдень в Україні

Як елемент розкоші: в Україні на 32% подорожчав популярний продукт

Як елемент розкоші: в Україні на 32% подорожчав популярний продукт

Молодик у березні принесе успіх 3 знакам зодіаку: кому чекати грандіозних фінансових змін

Молодик у березні принесе успіх 3 знакам зодіаку: кому чекати грандіозних фінансових змін

"Знайшла нового жеребця": Віра Брежнєва закрутила роман із киянином

"Знайшла нового жеребця": Віра Брежнєва закрутила роман із киянином

Україну накриють заморозки: якою буде погода на Великдень 2025

Україну накриють заморозки: якою буде погода на Великдень 2025

Останні новини

16:00

Чим відрізняються 2 хлопці: лише люди із "зором орла" вгадають за 5 секунд

16:00

Ціни ростуть "на очах": в Україні різко дорожчає популярний продукт

15:45

Як прикрасити будинок до Великодня: трендові ідеї 2025 року

15:40

Максим Козицький розлучився з дружиною після 20 років шлюбу - причина

15:40

4 знаки зодіаку, які найкраще вирішують проблеми

Погода у квітні буде аномальною: прогноз на Великдень в УкраїніПогода у квітні буде аномальною: прогноз на Великдень в Україні
15:20

Зірка "Кріпосної" зізналася, чому не вийшли заміж за батька своєї доньки

15:12

Повторюють ту саму помилку: росіяни сильно прорахувались у Бєлгородській області

15:07

ТОП-5 детективних серіалів, від яких неможливо відірватися

15:01

"Лише Вашингтон припинить обстріли": Лавров видав абсурдну заяву і накинувся на КиївВідео

Реклама
14:52

ЗСУ перебили логістику ворога та просунулися вперед біля Покровська - Сазонов

14:50

В одному браслеті: голлівудська актриса знялася у сміливій фотосесії

14:43

Вибухи на аеродромі ПКС Росії: у розвідці Британії оцінили удари вглиб РФ

14:42

Як не можна одягатися чоловіку - як виглядати модно і доречно в різних ситуаціях

14:35

Не гірше, ніж традиційні: рецепт бомбічних голубців без заморочокВідео

14:26

Знають одиниці: при якій температурі потрібно прати постільну білизну

14:11

Сир має "дихати": як правильно зберігати улюблений продукт у холодильнику

14:10

Трамп піде з процесу: дипломат назвав ризик припинення вогню в Україні

14:10

Вдарять заморозки: синоптикиня назвала дату сильного похолодання в Україні

13:49

"Зойк і крики" з Москви: у Зеленського розкрили деталі переговорів в Ер-Ріяді

13:34

Джастін Тімберлейк зганьбив росіянку та її спідню білизну під час концертуВідео

Реклама
12:55

Меган Маркл показала дітей від принца Гаррі: "Історія кохання"

12:51

Вертольоти РФ підірвали касетними HIMARS: Forbes про деталі ракетного удару ЗСУ

12:40

ЗСУ залишили частину позицій біля Торецька: військовий прокоментував ситуацію

12:37

"Не впоралася з болем втрати": у Вінниці пішла з життя вдова захисника Катя Гнот

12:36

Експерт: СБУ - одна з ключових ланок сил оборони, яка має рекордний рівень довіри людей

12:33

Сидить в "Однокласниках" і дружить з окупантами: чим зайнята плавчиня Яна Клочкова

12:18

В Ер-Ріяді відбувся новий раунд переговорів між Україною та США - ЗМІ

12:11

Потап заговорив про минуле з Настею Каменських - що сталося

11:49

"Ердоган може піти": у Раді спрогнозували результати протестів у ТуреччиніВідео

11:34

Група за групою: окупанти активно штурмують позиції ЗСУ під Покровськом

11:29

Якою буде погода в Україні у квітні: синоптики дали прогноз на місяць

11:26

Найкращі сусіди: що посадити поруч із часником

11:26

В СРСР забороняли одну із категорій громадян: історик розкрив маловідоме правилоВідео

10:52

Китайський гороскоп на завтра 26 березня: Щурам - розчарування, Козлам - конфлікти

10:50

РФ перекидає штурмовиків через Оскіл і намагається розширити плацдарм – Хортиця

10:44

В ОАЕ намагаються зам'яти справу понівеченої української моделі: що відбувається

10:36

Переговори РФ та США у Саудівській Аравії: оприлюднено список вимог Москви

10:21

Перемир'я може бути досягнуто у 2025-му: Олещук сказав, що має зробити ТрампВідео

09:57

Україну накриють заморозки: якою буде погода на Великдень 2025

09:54

Ліквідовано десятки військових: ЗСУ вразили місце зосередження РФ на Курщині

Реклама
09:49

Онука Софії Ротару вразила дорогущою сукнею українського бренду

09:44

Новий Нептун підірвав військовий об'єкт РФ у Криму – Сметанін

09:30

Тіньова пластична хірургія в Україні: глобальна проблема без чітких правил гри новини компанії

09:13

В Україні змінились ціни на овочі та фрукти: що подорожчало найбільше

09:13

Гороскоп на завтра 26 березня: Водоліям - веселощі, Терезам - надзвичайний день

09:08

"Прильоти", пожежі та поранені: що відомо про нічну атаку дронів на УкраїнуФото

09:07

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 25 березня (оновлюється)

08:49

"Боляче": путіністка Буланова в синцях приголомшила своїм виглядом

08:43

Карта Deep State онлайн за 25 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

08:24

Любителя Росії Депардьє судитимуть за сексуальне насильство

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Великдень 2025
Чи можна брати дітей на цвинтарСтрасна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку страву
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Операція в Курській області
Аналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерелРФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на Курщині
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти