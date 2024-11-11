Майже 1,5 тисячі за добу: ворог прокладає шлях власними тілами — Гетьман

За словами експерта, тактика російських окупантів на полі бою не дає шансів на виживання, ані досвідченим солдатам, ані новобранцям.

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ЗСУ завдають нищівних втрат ворогу / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, Оперативне командування "Захід"

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Ворогу байдуже на втрати серед особового складу

Армія РФ бʼє всі рекорди

Російські окупанти за будь-яку ціну хочуть реалізувати загарбницькі плани, ворог не зважає навіть на втрати, які сягають 1 350 у середньому за добу. Таку думку висловив військовий аналітик Олексій Гетьман в ефірі телеканалу FREEДOM.

Експерт пояснює, що наразі в окупантів збільшилась кількість атак, тому й суттєво зросла кількість втрат.

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Гетьман підкреслює, що російська тактика ведення боїв не дає шансів на виживання, ані досвідченим солдатам, ані новобранцям.

"Залежно від того, який підрозділ отримав команду на штурм та які там взаємини між солдатами, військовослужбовцями та командирами середньої ланки. Ми ж чули такі новини, що іноді посилають мало не спеціально на забій… Коли атакують професійні військові — вже з бойовим досвідом, вони краще орієнтуються, можуть правильніше пересуватися, правильніше прикриватися — це також суттєво не впливає за такої тактики. Якби була інша, більш, скажімо, сучасна тактика ведення бойових дій, тоді їхнє просування було б суттєвішим, а втрати були б меншими. Але вони навряд чи щось змінять", — аналізує військовий аналітик.

Він пригадав бої за місто Бахмут Донецької області, коли на кожні 48 сантиметрів руху припадав один загиблий або поранений росіянин, таким чином що ворог буквально вистилає собі шлях власними трупами.

Гетьман прогнозує, що жовтневий рекорд своїх втрат армія РФ поб’є.

Ситуація на фронті - останні новини

Як раніше писав Главред, російські окупанти намагаються вийти на логістичні шляхи Сил борони, тому ворог активно штурмує позиції українських військових з півночі, півдня та сходу на Курахівському напрямку.

Напередодні стало відомо, що російські окупанти намагаються захопити Куп'янськ на Харківщині. Це місто нині пріоритетна ціль для РФ і ситуація на даному напрямку дуже складна.

Військовий експерт Владислав Селезньов розповідав, що противник сформував північні лещата навколо нашого гарнізону в районі Курахового. За його словами, з півдня окупанти так само підтискають, відповідно, вони починають формування так званого плацдарму для подальших атак.

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Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

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