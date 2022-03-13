Окупантів відкинули назад: ЗСУ зачищають від рашистів передмістя Києва

/ Макс Левін

Українські захисники витіснили російські окупаційні сили за межі села Мощун у Бучанському районі Київської області.

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

При цьому наголошується, що інтенсивні бої на Гостомельському напрямку Києва тривають вдень і вночі.

"Обстріли ворожою артилерією мирної інфраструктури не зупиняються ні на хвилину. У селі Мощун в Бучанському районі Київської області наші захисники успішно знищують ворожі підрозділи і вже витіснили противника за межі населеного пункту", - додали в Генштабі.

Крім того, також опубліковані кадри звільнення селища Мощун під Києвом.

Війна РФ проти України

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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