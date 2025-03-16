Нові переговори з Трампом у Білому домі: відомо, чи буде Зеленський у костюмі

Питання костюма на зустрічі між президентом України та США було навмисною провокацією для дискредитації Зеленського, вважає ексглава МЗС України.

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Нові переговори Зеленського і Трампа - чи буде президент України у костюмі / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Про що сказав Огризко:

Зеленському не варто зараз їхати на переговори до США

Питання дрес-коду українського президента було спланованою провокацією

Чимало світових лідерів приїжджають до Трампа не в офіційних ділових костюмах

Президент США Дональд Трамп зробив нову заяву щодо проведення переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі. Однак Зеленському зараз не варто поспішати їхати до Вашингтона. Про це під час чату на Главреді розповів керівник Центру досліджень Росії, дипломат, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко, відповідаючи на питання про те, чи доведеться Зеленському цього разу одягати костюм.

За його словами, він би на місці Зеленського поки утримався від поїздки, незалежно від ставлення до Трампа і його стилю управління.

"У нас зараз може бути дуже гарна відмовка: почекайте, а вже є перемир'я? А вже є гарантії того, що це перемир'я буде виконуватися? А які це гарантії? Чогось Лавров доходить до нахабства і починає казати, що він визначатиме, хто, які війська перебуватимуть на українській території", - сказав дипломат.

Огризко зазначив, що Україні слід діяти виважено, дочекатися доопрацювання можливих угод і зміни зовнішніх обставин.

Щодо питання про костюм, дипломат вважає, що це була навмисна провокація, спрямована на дискредитацію Зеленського.

"Я думаю, що питання про костюм було замовлене, його ставив журналіст, який, як кажуть, належить до кола прихильників Трампа. Тому там усе було зрежисовано до деталей. Шкода, що ми на цю режисуру пішли і не зробили так, як це має бути в таких випадках", - сказав він.

Колишній міністр закордонних справ зазначив, що двічі відвідував Овальний кабінет у складі делегацій двох українських президентів. За його словами, кожна зустріч була ретельно спланована – від моменту, коли президент США зустрічає українського лідера на ґанку, до фінальної пресконференції. Після офіційного вітання глави держав проходять Білим домом і заходять до Овального кабінету, де відповідають на кілька запитань журналістів. Далі представників медіа запрошують до окремої кімнати з легкими закусками, поки тривають переговори. По завершенні зустрічі відбувається пресконференція, де журналісти знову мають змогу поставити запитання, після чого офіційна програма триває.

На думку дипломата, така процедура є стандартною, тож залишається незрозумілим, чому цього разу переговори почалися одразу під камерами. Він визнав, що для нього це поки що велика загадка.

Дивіться відео чату з Володимиром Огризком, в якому він оцінив перспективи припинення вогню в Україні:

"Що стосується костюмів. Наведу приклад Другої світової війни і візиту Черчилля до Вашингтона. Якщо ви подивитеся на фотографії, то Черчилль там у френчі, а не в смокінгу з казанком на голові та тростинкою в руках. Він там у військовому френчі, тому що йде війна. І це абсолютно нормально", - сказав дипломат.

Огризко зауважив, що до Трампа деякі лідери приїжджають не в традиційних ділових костюмах, а в національному вбранні. Наприклад, індійський прем'єр Нарендра Моді зустрічався з Трампом в одязі, характерному для його країни, і це не викликало жодних запитань.

"А Зеленський у своєму вбранні, бачте, когось чимось образив? Це просто чергове свідчення того, що потрібен був скандал, і його організували. Що ж, це ще раз свідчить про те, що маємо зараз справу з тими, хто, на жаль, використовує подібні речі інколи в дуже неправильних цілях", - резюмував ексглава українського МЗС.

Переговори між Україною та США - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп прокоментував підсумки переговорів делегацій України та США в Саудівській Аравії. Спілкуючись із журналістами, він висловив сподівання, що Росія погодиться на припинення вогню. Крім того, Трамп заявив про свою готовність знову запросити президента України Володимира Зеленського до Білого дому.

Під час зустрічі в Джидді Україна представила США свої "червоні лінії" щодо мирних переговорів із РФ. Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на джерело, ознайомлене з ходом переговорів, серед основних вимог, на які не піде Україна є: обмеження чисельності армії, заборона на вступ України до НАТО та ЄС. Крім того, Росія не має мати права вето на участь України в міжнародних організаціях.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що адміністрація президента США Дональда Трампа має посилити тиск на Росію, якщо Кремль відмовиться від запропонованого Вашингтоном перемир’я.

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Хто такий Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996). У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка . 1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України. У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка. 18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну. 17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року. У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній. З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда". З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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