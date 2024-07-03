Нема паспорта РФ - нема житла: у Скадовську мародерствують окупанти

У тимчасово окупованому Скадовську на Херсонщині окупаційні війська росіян почали "націоналізувати" житло мешканців, які не мають паспорта РФ.

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Окупанти у Скадовську / колаж: Главред фото: Укрінформ, anga.ua

У Скадовську, що в Херсонській області, росіяни почали відбирати житло та приватні будинки у тих мешканців міста, які не мають паспорта громадянина Росії. Про це повідомив міський голова Скадовська Олександр Яковлєв у спілкуванні з представниками ЗМІ.

За словами Яковлєва, росіяни вже опублікували список жителів та адреси будинків, які будуть передані у власність окупаційної влади у тому разі, якщо їх власники не мають паспорта РФ.

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"Причому написано, що власник має зʼявитися впродовж 30 днів, мати при собі російський паспорт, правовстановлювальні документи для того, щоб зареєструвати це майно. Тому зрозуміло, що навіть для тих українців, які виїхали на початку вторгнення чи після і не отримували російський паспорт, умови виконати неможливо", – розповів Яковлєв.

Також міський голова заявив, що оформити право власності можна у Генічеську і тільки під час особистої присутності і за наявності паспорта РФ.

"У мене там квартира. У ній живе з першого тижня хтось. Зараз ця квартира зʼявилась у тих списках на націоналізацію. Вони заселили туди людей з першого дня. Ну, у когось з першого, у когось пізніше, але більшість людей втратили контроль над своїм майном. А тепер ще й вони за російськими законами кажуть, що вони націоналізують майно", – поділився мер Скадовська.

Окупація Скадовська та Херсонщини

Нагадаємо, Російські війська окупували Херсонщину і прибережне місто Скадовськ на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. З того часу вони постійно наносять удари по місцевості у області, яка контролюється ЗСУ.

Раніше ми повідомляли, що під час атаки окупантів на Херсон, постраждало двоє дітей. Росіяни скинули на них вибухівку з дрона.

Також стало відомо, що у Херсонській області жінка пішки вийшла з російської окупації і врятувалася завдяки українському дрону, який вказав їх шлях на підконтрольну Україні територію.

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