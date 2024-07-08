Попри великі втрати російських танків РФ не використовує тисячі Т-72 - Forbes

У Forbes розбиралися, чому Росія не використовує тисячі танків T-72, які простоюють на складах країни-агресора.

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Танк Т-72 / колаж: Главред фото: УНІАН

Російські війська щомісяця втрачають понад 100 танків у війні проти України. Оборонпром країни-агресора може виготовляти лише до 50 бойових машин за місяць, тому не дивно, що загарбники використовують застарілі моделі та танки, котрі були "заморожені" ще в часи Холодної війни. Про це пише Forbes.

"Щоб компенсувати втрати, росіяни витягують старі танки часів холодної війни з довгострокового зберігання, відновлюють їх, модернізують, а потім відправляють на фронт разом із новими. Попри такі проблеми, росіяни здебільшого не використовують найстаріші Т-72, які мають тоншу броню та гірші засоби керування вогнем", - пишуть аналітики видання.

Як дослідили журналісти, за час повномасштабної війни росіян проти України кількість ворожих танків значно скоротилась:

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Т-55 - на 31%;

Т-62 — на 37%;

Т-80Б — на 79%;

Т-72 - на 9%.

Також у ЗМІ пишуть, що росіяни активно відновлюють старі танки. Однак, це не поширюєтьсяна застарілий танк Т-72.

"Навіщо Кремлю витрачати гроші на відновлення 70-річних Т-55 і 60-річних Т-62, а не 50-річних Т-72? Відповідь, швидше за все, полягає в тому, що Т-55 і Т-62 мають людей для заряджання в екіпажах з чотирьох осіб, а Т-72 мають автоматичне заряджання, яке замінюють четвертого члена екіпажу", - пояснює видання.

Аналітики Forbes стверджують, що такий танк важко обслуговувати, а тому армія США та багатьох країн НАТО ніколи не використовують цю технологію у своїх танках. В оцінці 1982 року Центральне розвідувальне управління США похвалило автоматичне заряджання Т-72 за його швидкість, але відзначило його складність. Це робить старіший ​​Т-55 простішим для відновлення ніж молодший Т-72.

Танкова війна Росії проти України

Нагадаємо, німецький збройний концерн Rheinmetall передасть Україні танк Frankenstein – гібрид танка Leopard та системи протиповітряної оборони Skyranger. Ця техніка здатна збивати ракети та безпілотники.

Під час повномасштабної війни з Україною російські окупанти втратили велику кількість танків. Ймовірно, у них залишилося лише декілька тисяч бойових броньованих машин.

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