Набираймось терпіння: російський опозиціонер розповів, чи піде проти Путіна

Опозиціонер Ілля Яшин заявив, що не буде лідером збройного повстання, а використовуватиме проти Путіна виключно політичний тиск.

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Яшин не буде сильною забирати владу в Путіна / колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Російський опозиціонер, якого недавно випустили із в'язниці, Ілля Яшин заявив, що не братиме в руки зброю, щоб скинути диктатора Володимира Путіна з його поста. Про це він повідомив в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Я не польовий командир, не генерал, ніколи не брав у руки зброю і не збираюся цього робити. … Хай кожен діє так, як вважає за потрібне", - заявив він.

Журналісти в свою чергу підкреслили, що росіяни не можуть висловити своє невдоволення на протестах та різноманітних акціях, на що Яшин відповів, що потрібно набратися терпіння.

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Також він зазначив, що у багатьох країнах, де думку народу придушували, з часом "проривало греблю".

"Давайте наберемось терпіння, давайте, що називається, зберігати спокій і послідовно досягати своїх цілей. Я впевнений, що зміни не за горами", - каже він.

Яшин також зазначив, що всі війни та конфлікти закінчуються переговорами та миром, однак, за його словами, Україна сама має вирішити, коли піти на переговори.

Хто такий Ілля Яшин? Ілля Яшин (нар. 29 червня 1983, Москва) - російський політичний і громадський діяч, політв'язень, опозиціонер. Колишній голова Ради депутатів муніципального округу Красносільський і голова муніципального округу Красносільський (7 жовтня 2017 - 27 липня 2021). Соратник Бориса Нємцова. Підтримує Україну з початку російського вторгнення 2014 року.

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Раніше керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що бойові дії на Курському напрямку - це не поодинока акція, вони затягнуться надовго.

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