На Дніпро летить 'рій' безпілотників: гримлять сильні вибухи

Увечері 16 квітня в Дніпрі прогриміли вибухи. Місто під масованою атакою ударних безпілотників типу "Шахед". Це підтвердив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Повітряну тривогу не ігноруємо. Подбайте про безпечні місця. Бережіть себе та близьких", - написав він.
"Николаевский Ванек" попереджав про те, що на Дніпро з боку Кривого Рогу летить близько 10 "Шахедів".
Місцеві Telegram-канали повідомляють про те, що лише за 20 хвилин у місті прогриміло близько 10 потужних вибухів.
Дивіться відео з вибухами у Дніпрі:
Згодом у Мережі з'явились фото з наслідками ударів. Над містом підіймаються великі стовпи диму.
Сергій Лисак підтвердив, що у місті сталося кілька пожеж. Внаслідок атаки були пошкоджені житлові будинки. Вже відомо про мінімум двох постраждалих - діти.
Дивіться відео з вибухами у Дніпрі:
Місцеві ЗМІ зазначають, що після вибухів у деяких районах міста зникло світло.
Новина доповнюється...
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред