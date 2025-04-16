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На Дніпро летить "рій" безпілотників: гримлять сильні вибухи

Ангеліна Підвисоцька
16 квітня 2025, 22:35оновлено 16 квітня, 23:10
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У Дніпрі вже прогриміла серія вибухів. На місто летіло понад 10 "Шахедів".
На Дніпро летить 'рій' безпілотників: гримлять сильні вибухи
Дніпро під масованою атакою Шахедів / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 окрема бригада територіальної оборони м. Одеса

Увечері 16 квітня в Дніпрі прогриміли вибухи. Місто під масованою атакою ударних безпілотників типу "Шахед". Це підтвердив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Повітряну тривогу не ігноруємо. Подбайте про безпечні місця. Бережіть себе та близьких", - написав він.

"Николаевский Ванек" попереджав про те, що на Дніпро з боку Кривого Рогу летить близько 10 "Шахедів".

відео дня

Місцеві Telegram-канали повідомляють про те, що лише за 20 хвилин у місті прогриміло близько 10 потужних вибухів.

Дивіться відео з вибухами у Дніпрі:

удар по Днепру
Дніпро під масованою атакою Шахедів / фото: скріншот

Згодом у Мережі з'явились фото з наслідками ударів. Над містом підіймаються великі стовпи диму.

удар по Днепру
Дніпро під масованою атакою Шахедів / фото: Telegram

Сергій Лисак підтвердив, що у місті сталося кілька пожеж. Внаслідок атаки були пошкоджені житлові будинки. Вже відомо про мінімум двох постраждалих - діти.

Дивіться відео з вибухами у Дніпрі:

удар по Днепру
Дніпро під масованою атакою Шахедів / фото: скриншот

Місцеві ЗМІ зазначають, що після вибухів у деяких районах міста зникло світло.

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