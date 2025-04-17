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Найменшій дитині нема і року: що відомо про загиблих та постраждалих у Дніпрі

Ангеліна Підвисоцька
17 квітня 2025, 01:16
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Російські окупанти атакували "Шахедами" житлові будинки, заклади освіти та культури, автомобілі.
атака на Днепр
Внаслідок атаки на Дніпро є загиблі та постраждалі / Колаж: Главред, фото: Суспільне, Telegram

Російські окупанти атакували Дніпро ударними безпілотниками типу "Шахед". Внаслідок атаки є загиблі та поранені. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Вже відомо про щонайменше двох загиблих - молода дівчина та жінка старшого віку.

"Співчуття тим, хто сьогодні втратив рідних..." - написав Лисак.

відео дня

Кількість постраждалих зросла до 16-ти. Серед них є троє дітей - 9-місячна дівчинка та хлопчики 6-ти й 11-ти років. Діти перебувають у задовільному стані.

До лікарень доставили 5 людей. Лисак також повідомляв, що серед постраждалих були хлопці 16, 18 та 20 років. Вони у середньому степені тяжкості.

Лисак повідомив, що внаслідок атаки були пошкоджені житлові будинки, заклади освіти та культури, автомобілі.

"Руський мір" в дії. Скоро на ворожих пабліках зʼявиться черговий вкид про "знищення офіцерів НАТО". По факту ж знову терор цивільного населення в Дніпрі ... Налякані пересічні містяни, особливо – діти. Попри все тримаймося. Дякую всім, хто долучається до ліквідації наслідків масованої атаки – рятувальникам, комунальникам та правоохоронцям, волонтерам та всім небайдужим", - написав Лисак.

Дивіться відео з атакою на Дніпро:

атака на Днепр
Росіяни атакували Дніпро Шахедами / фото: скріншот

Мер міста Борис Філатов уточнив, що росіяни хотіли вдарити по мерії, однак не влучили. Ворожий "Шахед" упав за 100 метрів.

"Ну і також розвалили моїй дружині магазин. Заявляю відповідально, що окрім жіночого одягу там не було жодного солдата НАТО", - написав Філатов.

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