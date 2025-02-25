Путін не може ігнорувати Трампа: Дуда сказав, чи має президент США план

Польський президент переконаний, що Путін не може ігнорувати слова Трампа, адже поважає його.

https://glavred.net/world/putin-ne-mozhet-ignorirovat-trampa-duda-skazal-imeet-li-lider-ssha-mirnyy-plan-10642544.html Посилання скопійоване

Путін не може ігнорувати те, що говорить йому Дональд Трамп / Колаж: Главред, фото: x.com/prezydentpl, ua.depositphotos.com

Ключові тези Дуди:

Трамп має план для переговорів з Росією

Путін поважає Трампа, тому не зможе його ігнорувати

США залишаються надійним партнером і здатні вирішити будь-які конфлікти

Президент США Дональд Трамп має план щодо переговорів з Росією для завершення війни в Україні. Путін не може ігнорувати слова Трампа, адже поважає його. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда після зустрічі з американським колегою в інтерв’ю Polsat News, тези якого навела канцелярія президента.

За словами Дуди, під час розмови Трамп наголосив, що його завдання — припинити війну в Україні та зупинити загибель людей.

відео дня

"Путін не може ігнорувати те, що говорить йому Дональд Трамп, тому що він викликає у нього повагу. Потенціал США набагато більший, ніж у Росії. Я переконаний, що у президента Трампа є план", - сказав польський президент.

Також Дуда переконаний, що Сполучені Штати залишаються надійним партнером. На його думку, США здатні вирішувати глобальні конфлікти і це нібито доводить історія.

Водночас президент Польщі попередив Трампа про складність переговорів з лідером РФ Володимиром Путіним, наголосивши на його специфічному бекграунді.

"Я сказав президенту Трампу, що це складні переговори, всі знають, що Путін не звичайний політик, він офіцер КДБ, офіцер російських спецслужб – освічений, підготовлений, зі спеціальними навичками, і треба бути обережним у розмові з ним", - зазначив Дуда.

Обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Заяви Дуди щодо завершення війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Варшава прагне брати участь у можливих мирних переговорах між Україною та Росією. За його словами, якщо адміністрація Дональда Трампа запросить до столу переговорів інші держави, то "в інтересах України було б, щоб там була і Польща".

Також Дуда заявив, що США рішуче прагнуть завершити війну в Україні. Після зустрічі зі спецпосланником Кітом Келлогом він наголосив, що Варшава розраховує щонайменше на припинення бойових дій, а в ідеалі – на повне завершення агресії РФ.

Як повідомляв Главред, Дуда розкритикував публічний обмін звинуваченнями між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. Він назвав його "абсолютно непотрібним і досить гострим".

Читайте також:

Що таке Polsat News? Polsat News — польський інформаційний телеканал, перший телеканал групи Polsat, віщає з 7 червня 2008. Керівником каналу з моменту його утворення є Генрік Собірайський, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред