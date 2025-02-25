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Путін не може ігнорувати Трампа: Дуда сказав, чи має президент США план

Руслана Заклінська
25 лютого 2025, 17:45
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Польський президент переконаний, що Путін не може ігнорувати слова Трампа, адже поважає його.
Путін не може ігнорувати Трампа: Дуда сказав, чи має президент США план
Путін не може ігнорувати те, що говорить йому Дональд Трамп / Колаж: Главред, фото: x.com/prezydentpl, ua.depositphotos.com

Ключові тези Дуди:

  • Трамп має план для переговорів з Росією
  • Путін поважає Трампа, тому не зможе його ігнорувати
  • США залишаються надійним партнером і здатні вирішити будь-які конфлікти

Президент США Дональд Трамп має план щодо переговорів з Росією для завершення війни в Україні. Путін не може ігнорувати слова Трампа, адже поважає його. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда після зустрічі з американським колегою в інтерв’ю Polsat News, тези якого навела канцелярія президента.

За словами Дуди, під час розмови Трамп наголосив, що його завдання — припинити війну в Україні та зупинити загибель людей.

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"Путін не може ігнорувати те, що говорить йому Дональд Трамп, тому що він викликає у нього повагу. Потенціал США набагато більший, ніж у Росії. Я переконаний, що у президента Трампа є план", - сказав польський президент.

Також Дуда переконаний, що Сполучені Штати залишаються надійним партнером. На його думку, США здатні вирішувати глобальні конфлікти і це нібито доводить історія.

Водночас президент Польщі попередив Трампа про складність переговорів з лідером РФ Володимиром Путіним, наголосивши на його специфічному бекграунді.

"Я сказав президенту Трампу, що це складні переговори, всі знають, що Путін не звичайний політик, він офіцер КДБ, офіцер російських спецслужб – освічений, підготовлений, зі спеціальними навичками, і треба бути обережним у розмові з ним", - зазначив Дуда.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Заяви Дуди щодо завершення війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Варшава прагне брати участь у можливих мирних переговорах між Україною та Росією. За його словами, якщо адміністрація Дональда Трампа запросить до столу переговорів інші держави, то "в інтересах України було б, щоб там була і Польща".

Також Дуда заявив, що США рішуче прагнуть завершити війну в Україні. Після зустрічі зі спецпосланником Кітом Келлогом він наголосив, що Варшава розраховує щонайменше на припинення бойових дій, а в ідеалі – на повне завершення агресії РФ.

Як повідомляв Главред, Дуда розкритикував публічний обмін звинуваченнями між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. Він назвав його "абсолютно непотрібним і досить гострим".

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Що таке Polsat News?

Polsat News — польський інформаційний телеканал, перший телеканал групи Polsat, віщає з 7 червня 2008. Керівником каналу з моменту його утворення є Генрік Собірайський, пише Вікіпедія.

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війна в Україні Дональд Трамп Володимир Путін Анджей Дуда Трамп новини мирні переговори з Росією
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