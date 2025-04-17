Усе горить, дуже багато постраждалих: який вигляд має Дніпро після масованої атаки

Унаслідок російської атаки сильно зросла кількість постраждалих у Дніпрі.

https://glavred.net/ukraine/vse-gorit-ochen-mnogo-postradavshih-kak-vyglyadit-dnepr-posle-massirovannoy-ataki-10656704.html Посилання скопійоване

Масована атака на Дніпро / Колаж: Главред, фото: Борис Філатов, Суспільне

Що відомо:

РФ атакувала Дніпро "Шахедами"

Унаслідок атаки є загиблі та постраждалі

У багатьох будинках вибиті вікна, горять машини

Російські окупанти атакували Дніпро великою кількістю ударних безпілотників типу "Шахед". Унаслідок атаки в багатьох місцях здійнялися пожежі. Про це розповів мер міста Борис Філатов.

Росіяни пошкодили щонайменше 15 будинків. Також було пошкоджено студентські гуртожитки, будівлі навчального закладу та харчового підприємства.

відео дня

"Обстеження триватимуть до ранку. Особливо в приватній забудові", - написав Філатов.

Кількість постраждалих зросла до 28-ми. Серед них четверо дітей.

"Спасибі всім, хто в цю важку ніч поруч із людьми. Щирі співчуття родинам загиблих", - додав він.

У Мережі з'явилися кадри з наслідками ударів по місту. У місті пролунало багато вибухів у різних місцях.

Масована атака на Дніпро 16 квітня / фото: Telegram

Вибухи прогриміли в кількох районах міста. У будівлях вибиті вікна, згоріли автомобілі.

Дивіться відео з наслідками атаки на Дніпро:

Масована атака на Дніпро / фото: скріншот

Деякі "Шахеди" влучили просто біля житлових будинків, там здійнялися сильні пожежі. На момент атаки деякі люди були на вулиці, допомогу надавали людям навіть в автомобілях.

Дивіться відео з наслідками атаки на Дніпро:

Масована атака на Дніпро / фото: скріншот

Атаки України російськими дронами - останні новини

Раніше, в ніч на 16 квітня російські окупаційні війська здійснили чергову атаку на Одесу, застосувавши ударні безпілотники. Унаслідок атаки три людини постраждали.

Напередодні, в ніч на 15 квітня, противник атакував Україну балістичною ракетою "Іскандер-М"/KN-23 і 52 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів за напрямками: Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.

Нагадаємо, Главред писав, що 14 квітня в Харкові прогримів вибух - над містом було зафіксовано ворожий БПЛА. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що під ворожим ударом опинилося цивільне підприємство в Салтівському районі. На місці попадання спалахнула пожежа.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред