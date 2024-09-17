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Ще двом областям приготуватись: експерт прогнозує розширення операцій ЗСУ в РФ

Даяна Швець
17 вересня 2024, 18:18
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Успішний прорив у Глушківському районі показав, чому є дуже важливим є продовження Курської операції Збройних сил України, вважає експерт.
Ще двом областям приготуватись: експерт прогнозує розширення операцій ЗСУ в РФ
Контрнаступ ЗСУ на Курщині матиме продовження на інших територіях Росії / колаж: Главред, фото: 33 окрема механізована бригада, росЗМІ

Сили оборони України згодом продовжать операції на території РФ, і йдеться не лише про Курську область. Під удар ЗСУ може потрапити також Брянська і Бєлгородська. Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ сказав військовий оглядач Денис Попович.

"Поки що ми реагуємо на контрнаступ російської армії в Курській області, тобто це — захід у Курській області на нові локації — продиктовано саме цими міркуваннями… Я не виключаю, що буде якесь продовження на інших територіях Росії: Брянська, Бєлгородська області. Цього вимагає, скажімо так, "сюжет" всієї цієї історії. Однак, прорив у Глушківському районі теж є частиною сюжету, тому дуже важливим є продовження Курської операції Збройних сил України", — прокоментував Попович.

Хто такий Денис Попович?

Денис Попович – військовий оглядач. Працював у виданні Цензор.НЕТ, в газеті "Сегодня", був головним редактором видання "Судово-юридична газета", а також видання "Народна правда". У 2005-2014 роках працював в газеті "Комерсант-Україна", а з 1998 по 2005 рік - в газеті "Киевские Ведомости".

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За даними експерта, до 70 тис. військових хоче наростити Росія своє угруповання в Курській області. Метою агресорів є спробувати зупинити просування Збройних сил України, зокрема в новій локації в Глушківському районі.

"Але ми розпочали прорив у Глушківському районі, і зараз ми досить заглибилися вже на територію Російської Федерації у цьому напрямку — на кілька кілометрів. І вже, загалом, можемо розсікти цю територію, яка ще не була зайнята — між річкою Сейм і державним кордоном — на дві частини і просунутися вже безпосередньо з іншого напрямку до річки Сейм. Ще й ударити по флангу — клину, який намагався просунутися 10 вересня. Там зараз для росіян ситуація є досить складною. Можливо оточення, причому в кількох місцях. І, безперечно, вони будуть змушені там нарощувати своє угруповання для того, щоб зупинити наше просування", — прокоментував ситуацію гість ефіру.

Захід ЗСУ в Курську область військовий оглядач називає історичною подією. За його словами, це перше вторгнення іноземної армії на територію Росії з часів Другої світової війни. Навіть найкращі пропагандисти, разом з владою РФ, не можуть приховати від росіян те, що відбувається. Залишається лише згладжувати ефект.

"Створюючи нову нормальність із серії типу стихійного лиха, пожежі, повені, яка сама по собі схлине, тому, "дорогі росіяни, не втручайтеся в роботу компетентних органів, ми без вас розберемося". Але приховати це неможливо, тому що це підхопили вже не тільки в Росії, це стало об’єктом пильної уваги по всьому світу… Злам усіх скріп і всіх "червоних ліній". І ми бачимо досить мляву реакцію. Контрнаступ контрнаступом, але, в принципі, виходячи з того, як себе позиціонувала Російська Федерація до початку широкомасштабного вторгнення в Україну, загалом, можна було очікувати значно різкішої реакції на дії Збройних сил України", — вважає гість ефіру.

Експерт Попович також пояснює, що війна на Курщині має маневрений характер. Хоча окупанти з РФ поки що не застосовують з тією ж активністю, як в Україні, тактику випаленої землі, керовані авіабомби (КАБи) вже летять на російські населені пункти.

Ще двом областям приготуватись: експерт прогнозує розширення операцій ЗСУ в РФ
Що відомо про КАБи РФ / Інфографіка: Главред

"Сам по собі контрнаступ російської армії не супроводжувався активним впливом КАБів. Вони намагалися діяти броньованими групами із використанням груп повітрянодесантних військ. Але тактика випаленої землі з використанням керованих авіаційних бомб вже почала проявлятися і щодо власних населених пунктів. Це говорить про те, що взагалі ніякого набору варіантів для наступу, для того, щоб відбивати свою територію, у них немає. Все те саме, що ми бачимо на Донбасі. КАБи, артилерія, вогнемети, спроба використати чисельну перевагу. Таким чином вони чинитимуть на своїй території. Боже, допоможи місцевим жителям. На них чекає рівно те, що зараз відбувається на Донбасі", — сказав Денис Попович.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області?

Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії.

Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів.

Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру.

Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Курська операція України - останні новини

Як відомо, ЗСУ виходять на новий рубіж в Курській області. Російські війська, фактично, потрапили у новий "котел" на своїй же території.

Своєю чергою експерт Агіль Рустамзаде розкрив плани президента Володимира Зеленського на Курщину. За його словами, очільник України не стане витрачати такий дорогоцінний ресурс, як жива сила, а також матеріальні ресурси, щоб утримувати Курську область.

А от видання Politico розповіло, хто був проти операції ЗСУ в Курській області. Журналісти поділились, що Володимир Зеленський уперше порушив питання про наступ у РФ на початку року і наполягав на ньому.

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