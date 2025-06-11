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Драпатий йде з посади командувача Сухопутних військ і назвав результати реформ

Юрій Берендій
11 червня 2025, 18:51
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Драпатий повідомив про відставку з посади командувача Сухопутних військ ЗСУ та розповів про результати своєї піврічної роботи на даному посту.
Драпатий йде з посади командувача Сухопутних військ і назвав результати реформ
Драпатий розповів про результати роботи на посаді командувача Сухопутних військ ЗСУ / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • Драпатий повідомив, що йде з посади командувача Сухопутних військ ЗСУ
  • Командування Сухопутних військ поступово відходить від культури страху та переходить до культури відповідальності
  • Драпатий підбив результати своєї роботи за 6 напрямками

Генерал-майор Михайло Драпатий повідомив, що завершив виконання обов’язків командувача Сухопутних військ, які виконував протягом шести місяців паралельно з керівництвом Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Про це він заявив 11 червня у дописі в Facebook.

За його словами, він залишає посаду зі спокійним сумлінням і сподіванням, що розпочаті ініціативи будуть продовжені й доведені до завершення.

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Він також підкреслив, що на момент його призначення командування Сухопутних військ перебувало в стані управлінського застою — панувала атмосфера страху, бракувало ініціативності, зворотного зв’язку, уваги до потреб особового складу. Натомість була формальна дисципліна, відірваність штабу від підрозділів, численні зловживання, призначення за знайомствами й відсутність належної внутрішньої організації.

"Духу розвитку в Командуванні не було і близько. Працював над тим, щоб зрушити цю систему. За пів року оновлено майже половину керівного складу Командування в ключових функціях, від яких залежить якісне формування та розвиток сучасного війська. Залишаю по собі сильну команду — бойову, ініціативну, орієнтовану на результат. Це люди, які не бояться брати відповідальність, ухвалювати рішення, змінювати підходи. Вони здатні продовжити трансформацію, яку ми розпочали", - зазначив він.

Драпатий зазначив, що командування Сухопутних військ поступово відходить від культури страху та переходить до культури відповідальності. Тепер рішення базуються не на статусі чи особистій відданості, а на аналітиці, результативності та повазі до підлеглих.

Він підкреслив, що вперше ініціативу "знизу" перестали сприймати як загрозу — її почали розглядати як цінний ресурс.

Утім, на його думку, не всі кадрові оновлення вдалося втілити, оскільки система досі чинить опір і часто ставить власне виживання вище за потреби армії та держави.

Михайло Драпатий також окреслив шість пріоритетних напрямків трансформації, які вже реалізуються у військах. За його словами, це системні зрушення, що охоплюють як кадрові оновлення, так і нові підходи до підготовки, логістики та комунікацій.

1. Мобілізація і ТЦК: перезавантаження системи.

За словами Драпатого, найбільш болючі зміни відбуваються в системі мобілізації та територіальних центрів.

"Один із найболючіших напрямків. Оновлено понад половину керівного складу територіальних центрів. Усередині Командування — нові відповідальні за персонал і мобілізацію. Формується нова вертикаль, орієнтована на результат, не на "утримання процесу". Паралельно йде пошук нової моделі роботи ТЦК — відкритої, справедливої, без корупційних практик. Прозорість, легітимність, повага до людини — те, що має стати нормою".

2. Підготовка військових: акцент на реальну боєздатність.

Триває повне оновлення системи бойового навчання.

"Розпочато структурну перебудову системи бойового навчання. Змінено командувача підготовки та частину керівництва, очищено деякі навчальні центри, оновлено програми. У фокусі — не лише формальна підготовка, а реальна готовність до першого бою. Додано інструменти психологічної підтримки, введено цифрові рішення управлінням підготовкою, оновлюється матеріальна база в навчальних центрах. Розвивається базова загальновійськова підготовка в бригадах".

3. Дрони, РЕБ і кібер: нове покоління командирів.

На ключові технічні напрями призначено молодих лідерів із фронту.

"В управліннях — нові молоді керівники, з фронту. Привнесли не тільки бачення розвитку, але і розуміння реальних потреб фронту — у дронах, боєприпасах, комплектуючих, підготовці та тактиках. Вперше масштабування безпілотних підрозділів відбувається за критерієм ефективності, а не лояльності. Нові керівники дали позитивну динаміку. Підрозділи розвиваються системно, з урахуванням реальних запитів фронту".

4. Цифровізація: технології в службі війська.

Проводиться цифрова трансформація управління та бойових процесів.

"Паралельно з іншими процесами запущено цифрову трансформацію управління. Упроваджуються бойові й тилові системи, адаптовані не до інтересів постачальника, а до потреб бойових підрозділів. Принцип простий: жодного ІТ заради ІТ — лише користь для війська".

5. Логістика: від тилу до сервісної структури.

Зміни в логістичному блоці передбачають нові підходи до забезпечення.

"Нова команда почала переформатування логістичного блоку. Відмовляємося від старої моделі "тилового забезпечення як самоцілі". Командування логістики стає сервісною структурою, яка працює на підрозділ. Створюється сучасний логістичний хаб з цифровими інструментами й новою структурою пріоритетів".

6. Комунікація: чесність і повага замість залякування.

Сили оборони почали інакше говорити як із суспільством, так і всередині армії.

"Ми почали говорити до суспільства й до власного особового складу мовою поваги, точності й чесності. Вперше системна комунікація будується не на залякуванні чи моралізаторстві, а на відповідальності. Сухопутні війська мають звучати переконливо — і всередині, і назовні".

На завершення Михайло Драпатий підкреслив, що було запущено системну протидію корупційним практикам, конфлікту інтересів, торгівлі посадами.

"З’явилися перші результати. Опір — очікуваний, але зусилля треба нарощувати", - наголосив він.

Михайло Драпатий підкреслив, що не ідеалізує досягнуті результати. За його словами, можна було зробити більше, як загалом, так і особисто. Однак він не шкодує про жоден день на цій посаді, адже віддав усі свої знання, досвід і зусилля.

Він зауважив, що командування Сухопутних військ перебуває лише на початку шляху змін. Хоча система не трансформується миттєво, вже визначено напрямок руху, сформовано команду, а підходи — оновлено.

"Я залишаю не лише посаду — залишаю після себе людей і процеси, які точно зрушили з місця. Це не фінал. Це – перехід до наступного етапу. З повагою до кожного, хто воює, працює, тримає. З вірою в тих, хто залишився. І з відповідальністю за все, що не встиг зробити. Працюємо далі. До перемоги", - резюмував він.

Відставка Драпатого - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 1 червня командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий подав у відставку після трагедії на навчальному полігоні, де внаслідок ракетного удару загинули військовослужбовці. Він визнав свою відповідальність за те, що не зміг повністю забезпечити виконання наказів, аби запобігти цій трагедії.

Після цього Драпатий зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і доповів йому про обставини інциденту, що стався 1 червня.

Незабаром стало відомо, що генерал Михайло Драпатий, який подав рапорт про звільнення з посади очільника Сухопутних військ, призначений командувачем Об’єднаних сил ЗСУ. Тим часом керівництво Сухопутними військами перейде до іншої особи, повідомив президент Зеленський.

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Хто такий Михайло Драпатий?

Михайло Драпатий — український військовослужбовець, генерал-майор Збройних сил України, командувач Сухопутних військ ЗСУ (з 29 листопада 2024 року). Командир 58-ї окремої мотопіхотної бригади (2016—2019). Заступник начальника Генштабу з підготовки військових (з лютого 2024). Очільник оперативно-тактичного угруповання військ "Луганськ" (з вересня по листопад 2024), очільник оперативного угруповання військ "Харків" (з травня по вересень 2024). Лицар орденів Богдана Хмельницького та "Народний Герой України", пише Вікіпедія.

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