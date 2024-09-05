Чудо на Покровському напрямку: офіцер розповів, що ЗСУ стабілізували фронт

Багато хто кричав, мовляв, "все, Покровськ здали, нічого й нікого немає", однак це не так.

https://glavred.net/war/chudo-na-pokrovskomu-napryamku-oficer-rozpoviv-shcho-zsu-stabilizuvali-front-10594499.html Посилання скопійоване

На Покровському напрямку фронт стабілізувався / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОК Запад

На Покровському напрямку нарешті вдалося стабілізувати фронт. У найпекельнішій точці українські захисники проводять контрудари та знищують ворога.

Всі чутки про те, що начебто Покровськ все, його здали – виявились виключно чутками та панічними настроями. Про те, що відбувається на Покровському напрямку розповів 24 Каналу офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький. За його словами, становище контрольоване.

"Фронт дійсно стабілізувався. І це я казав, коли було дуже гаряче й ніхто в це не вірив. Багато хто кричав, мовляв, "все, Покровськ здали, нічого й нікого немає". Бачачи це все з середини й беручи у цьому участь, скажу, що у нас немає іншого вибору, як стояти на захисті своєї країни", – зауважив Сергій Цехоцький. відео дня

Хто такий Сергій Цехоцький? Сергій Цехоцький - військовослужбовець 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, офіцер Збройних Сил України. Регулярно в етерах розповідає про бої бригади в найгарячіших точках фронту, зокрема Авдіївському, Новопавлівському та Покровському напрямках.

Офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка зазначив, що Силам оборони вдалося призупинити ворога, який переважає в особовому складі й техніці, яку окупанти намагалися залучати до штурмових дій. Крім того, що наші сміливі воїни зупинили агресора, вони ще й навели паніку в його лавах.

Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

За даними Генштабу, на Покровському напрямку українські воїни відбили 52 штурми і атаки в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новогродівки, Гродівки, Селідового, Миколаївки та Миролюбівки, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити українські підрозділи із займаних рубежів.

Однак тепер росіяни активізувалися на Курахівському напрямку. Сили оборони зупинили ворожі атаки поблизу Георгіївки, Костянтинівки та Красногорівки, де росіяни 46 разів намагалися прорвати оборону українських військ. Як звертає увагу Сергій Цехоцький, українські захисники мають набагато серйозніші цифри знищення окупантів.

Покровський напрямок - останні новини

Військовий експерт, історик і журналіст Михайло Жирохов переконаний, що ЗСУ можуть зруйнувати плани РФ біля Покровська. У Сил оборони України є можливість зупинити стрімке просування російської окупаційної армії на Покровському напрямку. Однак усе залежить від від того, чи запланував Генеральний штаб певний контрнаступальний маневр.

А тим часом втрати російських окупантів в Україні стрімко зросли. За даними британської розвідки, рівень втрат РФ у війні проти України продовжить залишатись на високому рівні через значну інтенсивність бойових дій.

Однак ЗСУ чекає вирішальна битва на Дніпропетровщині. Але наразі рано говорити про те, чи вдасться ворогу вийти на кордон з Дніпропетровщиною, адже в командування ЗСУ є "козир".

Інші цікаві новини про фронт:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред