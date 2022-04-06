Через Білорусь у бік Чернігова перекидають нові колони військової техніки РФ

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Через територію Білорусі у бік кордону України пройшла колона російських військ, в якій, в тому числі, були броньовані авто.

Як повідомляє Telegram-канал Беларускі Гаюн, в колоні була техніка як у білоруськими, так і з російськими номерами.

Підкреслюється, що вдень колона російської та білоруської військової техніки пройшла по об'їзній Гомеля М-8 у бік прикордонного пункту Нова Гута.

Серед техніки помічені: МАЗи, КамАЗи, Урали, Урали Торнадо-У.частина машин з маркуванням "V".

Також опубліковано відео проїзду колони, як стверджується, у бік кордону з Україною в напрямку Чернігова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що підрозділи українського десанту ЗСУ встановили контроль над районом міста Прип'ять і ділянкою державного кордону з Республікою Білорусь.

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