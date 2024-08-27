Повернення з Заходу на Схід: Лукашенко про перехід на бік України

Невизнаний білоруський президент Олександр Лукашенко заявив, що йому радять "плюнути на Росію".

https://glavred.net/war/vozvrashchenie-s-zapada-na-vostok-lukashenko-o-perehode-na-storonu-ukrainy-10592126.html Посилання скопійоване

Лукашенко про війну в Україні / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що хтось "пропонує йому відвернутися від РФ та стати на бік України". Про це самопроголошений глава РБ заявив під час Республіканської педагогічної ради.

Лукашенко заявив, що певні "особи" заохочують його стати на сторону України та виступити у війні проти Росії.

За словами формального глави країни, йому нібито "підкидають з боку" пропозиції "плюнути на цю Росію" та "відвернутися" від неї. Він стверджує, що прийняти такі пропозиції Білорусь не може "на 99%".

відео дня

"Нам нині радять, підкидають з боку (на мене все це виливається): "Давай тут відступи, там звільни". Починаючи звідси і закінчуючи: "Та плюнь ти на цю Росію, та відвернися ти від цієї Росії. Давай будеш воювати з Україною проти Росії. А до того кордону ми війська НАТО під Смоленськ заведемо". Доходить і до цього. Мені сьогодні вносять пропозиції з усіх боків, які ми прийняти не можемо на 99%", - розводився у своїй промові диктатор про ці "пропозиції", але так і не сказав, хто їх пропонує.

Лукашенко заявив, що Білорусь нині живе у дуже складний час і що політику країни варто розвернути із Заходу на Схід.

"Треба забезпечити, щоб тебе прийняли на Сході. Слава Богу, у нас це виходить, але це важка робота", - додав нелегітимний очільник Білорусі.

Білорусь у війні з Україною - останні новини

Нагадаємо, раніше стало відомо, що керівництво РФ, ймовірно, тисне на Білорусь, щоб вона наступала своїми військами на Україну.

Стало відомо, що керівник Житомирської ОВА Віталій Бунечко заявив, що фортифікаційні та захисні споруди на Житомирщинні цілком готові до зустрічі російських військ із Білорусі.

Також повідомляється, що у Гомельській області зафіксовані білоруські війська, які рухаються до кордону України, включаючи танки та важку бронетехніку.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред