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"Він хоче знищити Європу": розкрито деталі плану Трампа щодо Росії та України

Юрій Берендій
11 березня 2025, 17:12
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Трамп пропрацьовує чітку стратегію, яка полягає у знищенні Європи та подальшого розриву зв'язків між Росією та Китаєм, зазначив Кочетков.
'Він хоче знищити Європу': розкрито деталі плану Трампа щодо Росії та України
Розкрито деталі плану Трампа щодо Росії та України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента України , скріншот із відел

Про що сказав Кочетков:

  • Вплив Європи на хід переговорів буде незначний
  • США та Росія будуть тиснути на Україну та Європу
  • Трамп готується віддати Тайвань Китаю

США намагаються вести переговори з Україною та Росією самостійно, виключаючи Європу з цього процесу. Про роль Європи в мирних переговорах щодо України розповів політичний аналітик Олександр Кочетков в інтерв'ю Главреду.

За його словами, вплив Європи буде мінімальним. Спільний тиск США та Росії спрямований не лише проти України, яка є передовим рубежем Європи, а й проти самої Європи. Санкції також будуть націлені на ЄС, тоді як Україну намагаються знищити через її боєздатну армію.

Кочетков вважає, що за мовчазної згоди Дональда Трампа Путін може загострити ситуацію в Європі, змушуючи її знову купувати енергоносії за високими цінами. Це, своєю чергою, дозволить Росії припинити постачання енергоресурсів до Китаю, чого й домагається Трамп.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Які найгучніші передвиборчі обіцянки Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

"І тоді вже остаточно публічно виникне проти союзництва проти Китаю. Тобто Європа - теж об'єкт агресії Росії та США в геополітичній стратегії Трампа, де він хоче залишити Китай наодинці, без Європи, оскільки вона має власні економічні та політичні зв'язки з Пекіном. Він хоче знищити Європу, щоб вона не втручалася, а Росію - відірвати від Китаю. А далі вибудовувати певну стратегію проти Китаю. Він віддасть їм Тайвань - це зрозуміло", - вказує він.

Кочетков зазначає, що США вже перевозять ключові промислові підприємства Тайваню, фактично готуючись до його можливого захоплення Китаєм.

За його словами, Трамп, не втручаючись у дії Китаю щодо Тайваню, ймовірно, прагне отримати вигідні економічні умови співпраці з Пекіном у майбутньому.

Водночас Європа може стати наступною жертвою: сьогодні це Україна, а завтра – ЄС. Впливати на ситуацію їй буде вкрай складно, особливо у сфері військово-промислового комплексу та всіх пов’язаних із ним галузей.

Дивіться відео інтервʼю Олександра Кочеткова Главреду про переговори між США та Україною:

"Гроші є. Військово-промисловий комплекс потенційно здатний задовольнити будь-які потреби України, але тільки за три роки. Так, приблизно три роки. А на сьогодні ми маємо критичну залежність від зброї, яка надходила зі Сполучених Штатів. І навіть якщо її знайти в іншому місці, вони все одно зможуть дистанційно вимикати її". - резюмував аналітик.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, європейські винищувачі можуть бути залучені для захисту українських територій від російських ударів у межах ініціативи "Небесний щит". Цей план, розроблений військовими експертами, передбачає участь авіації союзників у разі загострення бойових дій. Про це в розповів авіаційний експерт, колишній інженер-випробувач "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап.

Володимир Путін не розглядає компроміси щодо тимчасово окупованих територій, введення миротворців і нейтрального статусу України під час можливих переговорів. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на представників служб безпеки. Жорстка позиція Кремля створює перешкоди для реалізації плану президента США Дональда Трампа щодо встановлення стійкого миру.

Радник із національної безпеки США заявив, що переговори з Україною в Саудівській Аравії просуваються. Таку оцінку він надав у коментарі CNN під час перерви в обговореннях з українською стороною.

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Хто такий Олександр Кочетков

Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України.

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