Алігатор догорає в полі: бійці НГУ знищили ударний вертоліт окупантів

Українські захисники потрапили у вертоліт Ка-52, який залетів на територію України, з ПЗРК.
Бійці Національної гвардії України знищили ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор" окупаційних військ РФ.
Відповідне відео опублікувала прес-служба Нацгвардії в Facebook.
Зазначається, що бійці підрозділу ППО Національної гвардії, яке виконує бойові завдання на території Запорізької області, збили ворожий вертоліт 21 квітня.
При цьому українські захисники потрапили в "Алігатор", який залетів на територію України, з ПЗРК.
На відео видно, як ще один російський вертоліт, що знаходився біля місця катастрофи Ка-52, почав відстрілювати теплові пастки, намагаючись уникнути попадання ракети.
Вертоліт Ка-52
Розвідувально-ударний вертоліт. Заявлено, що здатний вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.
Озброєння:
- Гарматна установка з автоматичною гарматою 2А42 калібру 30 мм;
- блоки некерованих авіаційних ракет (НАР) калібру 122 і 80 мм;
- авіабомба.
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Раніше повідомлялося про те, що в Харківській області протитанковий підрозділ 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС України знищив розвідувально-ударний вертоліт ЗС РФ Ка - 52 Алігатор.
Удар по новітньому російському вертольоту було завдано з протитанкового ракетного комплексу Стугна.
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