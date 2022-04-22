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Алігатор догорає в полі: бійці НГУ знищили ударний вертоліт окупантів

22 квітня 2022, 18:22

Українські захисники потрапили у вертоліт Ка-52, який залетів на територію України, з ПЗРК.

Ка - 52 Алігатор
Ка-52" Алігатор " / Фото Вікіпедія

Бійці Національної гвардії України знищили ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор" окупаційних військ РФ.

Відповідне відео опублікувала прес-служба Нацгвардії в Facebook.

Зазначається, що бійці підрозділу ППО Національної гвардії, яке виконує бойові завдання на території Запорізької області, збили ворожий вертоліт 21 квітня.

При цьому українські захисники потрапили в "Алігатор", який залетів на територію України, з ПЗРК.

На відео видно, як ще один російський вертоліт, що знаходився біля місця катастрофи Ка-52, почав відстрілювати теплові пастки, намагаючись уникнути попадання ракети.

Вертоліт Ка-52

Розвідувально-ударний вертоліт. Заявлено, що здатний вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.

Озброєння:

  • Гарматна установка з автоматичною гарматою 2А42 калібру 30 мм;
  • блоки некерованих авіаційних ракет (НАР) калібру 122 і 80 мм;
  • авіабомба.

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Раніше повідомлялося про те, що в Харківській області протитанковий підрозділ 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС України знищив розвідувально-ударний вертоліт ЗС РФ Ка - 52 Алігатор.

Удар по новітньому російському вертольоту було завдано з протитанкового ракетного комплексу Стугна.

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