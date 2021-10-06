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Живуть у страху: у Києві бійцівський пес роздер кішку на очах у людей

6 октября 2021, 11:48

Кішку, загиблу в пащі 18-кілограмового пса, звали Матильда.

пес
Пес роздер кішку / скріншот

У Києві бійцівський пес, якого господар вигулював без намордника, загриз кішку на очах у людей. Сталося це прямо на вході в розташований серед спального мікрорайону магазин.

Як повідомляє ТСН, кішку, загиблу в пащі 18-кілограмового пса, звали Матильда. Вона була місцевою зіркою. Жила під сходами магазину, а доглядали за нею продавці.

Коли собака накинулася на неї, то очевидці почали рятувати тварину.

"Кішка в зубах тріпається, а він її тягне... Люди збіглися, почали кричати... Хлопець швабру на голові пса побив, дівчинка відро води вилила на собаку... Але нічого не змогли вдіяти", - розповіла жінка, яка стала очевидицею жахливого видовища.

А ось власник собаки живе в будинку навпроти.

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"Це одвічний конфлікт - собаки і коти. Я знаю цього кота. Дуже випадково вийшло все. Кіт вискочив у нього перед мордою, і він схопив його... ",- каже чоловік і не приховує, що пес дійсно був без намордника.

Зараз проти власника стафа згуртувався мало не весь мікрорайон. Тому що немає гарантій, що пес після такого не накинеться на людину.

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За словами кінолога Олексія, серед його колег є така фраза: ніколи не винен собака, завжди винен власник.

Чоловік пояснює, що навіть тренована тварина має інстинкти. У Німеччині, наприклад, мати пса агресивної породи можна тільки зі спецдозволенням, тому що там таких тварин прирівнюють майже до зброї.

В Україні теж є законодавство, яке зобов'язує одягати на псів намордники і короткі повідці... Але штрафи за порушення правил - від 17 до 51 грн - занадто малі і нікого не лякають.

У разі нападу пса без намордника українцям радять звертатися в поліцію.

Як повідомляв Главред, в Мережу потрапило моторошне відео - на кадрах 18-річний житель села Собещиці на узбіччі дороги грав мертвою лисицею, немов лялькою. Його товариші знімали це на телефон і пізніше опублікували відео в TikTok. Зараз поліція з'ясовує обставини інциденту, який стався в Рівненській області.

viber
животные безпритульні тварини
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