"Хід конем": під Полтавою собаки та кінь увірвалися на футбольне поле під час матчу Україна - Італія

На футбольне поле вибігли собаки, а потім ще й кінь / Фото Олег Дубина, Новини Полтавщини

На матчі Дефлімпійських збірних України та Італії, який проходив 18 вересня в Нижніх Млинах Полтавської області стався курйоз. На поле вийшла ще одна "команда" - дві собаки та кінь.

Кумедний інцидент стався на стадіоні Ворскла-Зміна, де проходив відбірковий матч з футболу серед глухих спортсменів до Дефлімпійських ігор-2021, повідомляє np.pl.ua.

На 41-й хвилині після другого забитого голу на поле вибігли дві собаки – їх насилу вдалося прогнати з поля.

А після перерви, на 59-й хвилині, на поле несподівано вибіг кінь. Його довелося видаляти з поля тренерам українських футболістів.

Зазначимо, українці перемогли італійців з рахунком 3:0.

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У Мережі курйозний момент під час футбольного матчу викликав хвилю захоплення і жартів:

"Футбольний матч плавно перетворився на шаховий турнір"

"Добре, що хоч слони закриті були"

"Хтось зробив хід конем"

"Психічна атака на зебрах"

"Італійці в шоці"

"Це був відволікаючий маневр"

"Рахунок 3:0!!! У складі збірної голами відзначилися кінь і дві собаки"

Як повідомляв Главред, в Одесі стався курйозний конфлікт між пасажиром таксі й співробітником Національної поліції – патрульним поліцейським. Пасажир показав правоохоронцю голий зад і отримав пендаль.