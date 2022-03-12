"Жорстоко нищать нашу історію": у Чернігові вороги розбомбили візитівку міста – готель "Україна"

Окупанти цілеспрямовано нищать мирні об’єкти та інфраструктуру міста.
У блокадному Чернігові просто в центрі міста російські окупанти розбомбили готель "Україна". Будівля була однією з візитівок міста.
Про це повідомив науковий співробітник у Інститут історії України НАН України Сергій Шумило у Facebook.
Він наголосив, що противник цілеспрямовано бомбить і знищує мирні цивільні об'єкти та інфраструктуру міста – житлові будинки, лікарні, школи, дитсадки, бібліотеки, готелі, стадіони тощо.
"Відбувається цілеспрямоване і планомірне нищення стародавнього міста, історія якого нараховує понад 1300 років. Москальська Орда знищує те, що виникло задовго до її появи і що, власне, і було історичною Руссю, на відміну від московських боліт та хащів, які були дикою околицею колись величного Чернігівського князівства", – написав Шумило.
Раніше повідомлялося, що російські літаки скидають на мирний Чернігів 500-кілограмові авіабомби і бомблять житлові квартали та соціальні об'єкти. Загарбники використовують проти Чернігова потужну зброю невибіркової дії – некеровані авіабомби ФАБ-500. Зазвичай ця зброя застосовується проти військово-промислових об'єктів і фортифікаційних споруд.
Нагадаємо, сили опору, що діють у Чернігівській області, звільнили 5 населених пунктів від російських військових. Крім звільнених 5 населених пунктів українці захопили два бронетранспортери.
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