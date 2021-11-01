У Києві попередили про тритижневий жорсткий локдаун

Київ вийшов на пік захворюваності коронавірусом, заявив Олег Рубан.
Глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан прокоментував ймовірні терміни посилених обмежувальних заходів "червоної зони" карантину в столиці.
Як підкреслив він в ефірі телеканалу Україна 24, для стабілізації ситуації з коронавірусом у столиці буде потрібно близько трьох тижнів.
"Як показує практика, лише тритижневі заходи обмежувальні призводять до стабілізації епідемічної ситуації, - говорить столичний чиновник.
Разом з тим він звернув увагу на те, що на сьогодні Київ вийшов на пік захворюваності коронавірусом.
"Необхідно спостерігати, працювати з групами ризику, працювати з вакцинацією і проводити контроль протиепідемічних заходів. Якщо дотримуватися, то ми скоро побачимо стабілізацію ситуації", - додав Рубан.
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Київ у "червоній зоні" карантину
Нагадаємо, з півночі понеділка, 1 листопада, Київ офіційно перейшов до червоної зони карантину. Відсьогодні у столиці почнуть діяти суворі обмеження, але торкнуться вони лише невакцинованих від коронавірусу громадян. Точна дата, коли Київ вийде з червоної зони, поки що невідома.