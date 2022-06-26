"Дружина-красуня": Віталій Кім показав свою любов

Глава Миколаївської ОВВА полонив серця багатьох українок, але його - належить лише одній.
Голова Миколаївської обласної державної військової адміністрації Віталій Кім показав свою дружину.
На своїй сторінці в Instagram він опублікував фото, на якому зображений у футболці з патріотичним принтом в обнімку зі своєю дружиною Юлією.
Українці були в захваті, побачивши кохану глави Миколаївської ОВВА.
"Дуже красива пара красива пара!", "Від Віталія просто випромінюється доброта і любов"," Будьте щасливі і бережіть себе", "Щастя вам, дуже красива пара. Ви супер. Віталій став відкриттям для багатьох", "Дружина - красуня", - писали в коментарях під фото.
Зазначимо, що 40-літній глава Миколаївської ОВВА Віталій Кім давно одружений. Разом з дружиною Юлією політик виховує трьох дітей: дочок Євгенію та Олександру, а також сина Руслана.
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