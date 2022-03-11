Стали улюбленцями під час війни: як виглядають дружини українських політиків - Арестовича, Кіма, Кличка

Війна в Україні змінила звичний ритм життя. Багато політиків стали популярнішими за кінозірок. Що відомо про дружин чиновників, чиї прізвища у всіх на слуху?
З початком вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року українці дивляться брифінги чиновників замість телешоу та концертів. Багато політиків вже стали улюбленцями публіки завдяки своєму спокою, витримці та почуттю гумору навіть в ці складні часи. Не секрет, що за кожним успішним чоловіком стоїть жінка, яка його підтримує і надихає. Главред вирішив розповісти про подружжя українських політиків, чиї прізвища сьогодні у всіх на слуху.
Олексій Арестович та його дружина Анастасія
Зараз напевно немає жодного українця, який би не знав Олексія Арестовича. Радника президента України називають головним "заспокійливим" для громадян в умовах російсько-української війни.
ASMR по-українськи#арестович#UkraineRussianWar#CloseTheSkyUkraine#TerroRussiapic.twitter.com/9kqSE6XIbA— Reincarnation of St. Bandera (@kharkiv_stoner) March 7, 2022
Політик одружений з 2015 року з Анастасією Арестович, яка працювала директором з розвитку одного з українських видавництв.
У Олексія - троє дітей (дочка від першого шлюбу і двоє спільних дітей з другою обраницею).
Подружжя Арестович рідко публікують спільні фото. Відомо, що хобі Анастасії – малювання.
Що відомо про Віталія Кіма та його родину
Глава Миколаєва Віталій Кім, мабуть, найвеселіший і найоптимістичніши голова попри те, що область, якою він керує, постійно намагаються атакувати російські загарбники. Але Кім не падає духом, поводиться легко і розслаблено, іноді не соромиться у виразах, кажучи про окупантів. Завдяки бадьорості духу він став улюбленцем українців. У Facebook на сторінку Кіма підписано понад сто тисяч шанувальників. Багато хто говорить, що підписалися на нього незважаючи на те, що живуть в інших регіонах, але Віталій Кім заряджає їх хорошим настроєм і вірою в перемогу.
40-річний голова Миколаївської ОДА Віталій Кім давно одружений. Разом з дружиною Юлією політик виховує трьох дітей: дочок Євгенію та Олександру, а також сина Руслана.
Михайло Федоров та його дружина Анастасія
Віцепрем'єр-міністр України, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров вже 7 років одружений із дизайнеркою Анастасією. Подружжя виховує дочку Марію.
Анастасія Федорова є власницею бренду жіночого одягу COVER. Також вона веде Telegram-канал UkraineNow, де англійською та іншими іноземними мовами повідомляє про події в Україні.
Подружжя часто публікує спільні фото в соцмережах.
Олександр Скічко
Колишній голова Черкаської ОДА і в минулому відомий телеведучий, 30-річний Олександр Скічко був одружений двічі.
У перший раз він одружився в 20 років. Це сталося всупереч волі батьків, оскільки наречена була старшою за нього на 10 років і працювала продюсером на СТБ на шоу Україна має талант, якому Скічко зобов'язаний стартом кар'єри. Через два роки офіційного шлюбу пара розлучилася.
Друга дружина Скічко - українська бізнес-леді Єлизавета Юрушева. Пара одружилася в 2017 році і виховує двох дітей Єлизавети від першого шлюбу - сина Даніеля (2008) і дочку Наталію (2015). Зараз зіркові батьки чекають поповнення в родині.
Дружина Скічко старша за нього на 4 роки. Родом з Донецька, але більшу частину життя провела в Західній Європі, зокрема – Австрії. Керує готелями в Києві, якими володіє її батько, а також є власницею бутиків жіночого одягу. Єлизавета Юрушева також займається благодійністю і очолює фонд "Вибираємо майбутнє разом".
Віталій Кличко та його дружина
Відомий у всьому світі успішний боксер, а нині - мер Києва Віталій Кличко з 1996 року одружений з Наталією Кличко, яка була фотомоделлю і спортсменкою. Зараз вона розвиває співочу кар'єру в Німеччині. Подружжя виховує трьох дітей.
Дружина Кличка в Гамбурзі підтримує українців у боротьбі з російськими окупантами. Вона виходить на мітинги і дає інтерв'ю для західних видань, розповідаючи, як її чоловік Віталій захищає Київ від загарбників.
Як повідомляв Главред, українська співачка Наталія Могилевська перебуває в Києві під час війни в Україні. Вона розповіла, що замість сольних концертів на сценах через бойові дії змушена співати в метро, де ховається під час повітряної тривоги.
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